Сразу два огромных повода: Красногородск подготовил события, которые объединят все поколения

В Красногородске 19 июля отметят сразу две даты: 82-ю годовщину освобождения района от немецких захватчиков и 562-летие основания поселка. Администрация округа подготовила программу, которая объединит памятные мероприятия, спорт и развлечения.

Фото: openverse by Sergey Sebelev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красногорск

День начнется на центральной площади с торжественного митинга "Неугасима память поколений". Собрание пройдет с 11:00 до 11:40.

Основная активность переместится на площадку "Вал". С 12:30 здесь начнется концерт "Цвети и пой, посёлок мой родной", одновременно с этим откроются мастер-классы. В течение всего дня для посетителей будут работать торговые ряды и детские аттракционы.

Спортивная часть праздника пройдет на стадионе в 15:00 — здесь встретятся футбольные команды Красногородска и Пыталово.

Вечер завершится музыкальной программой на площадке "Вал". С 20:00 до 22:00 выступит псковская группа "СамоРезы", а после нее, с 22:00 до полуночи, пройдет дискотека.