Сразу два огромных повода: Красногородск подготовил события, которые объединят все поколения

В Красногородске 19 июля отметят сразу две даты: 82-ю годовщину освобождения района от немецких захватчиков и 562-летие основания поселка. Администрация округа подготовила программу, которая объединит памятные мероприятия, спорт и развлечения.
День начнется на центральной площади с торжественного митинга "Неугасима память поколений". Собрание пройдет с 11:00 до 11:40.
Основная активность переместится на площадку "Вал". С 12:30 здесь начнется концерт "Цвети и пой, посёлок мой родной", одновременно с этим откроются мастер-классы. В течение всего дня для посетителей будут работать торговые ряды и детские аттракционы.
Спортивная часть праздника пройдет на стадионе в 15:00 — здесь встретятся футбольные команды Красногородска и Пыталово.
Вечер завершится музыкальной программой на площадке "Вал". С 20:00 до 22:00 выступит псковская группа "СамоРезы", а после нее, с 22:00 до полуночи, пройдет дискотека.
|Время
|Событие
|Место
|11:00 — 11:40
|Митинг "Неугасима память поколений"
|Центральная площадь
|12:30 — 14:00
|Концерт и мастер-классы
|Площадка "Вал"
|15:00
|Футбольный матч Красногородск — Пыталово
|Стадион
|20:00 — 00:00
|Выступление группы "СамоРезы", дискотека
|Площадка "Вал"
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