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Сразу два огромных повода: Красногородск подготовил события, которые объединят все поколения

Россия » Центр » Московская область

В Красногородске 19 июля отметят сразу две даты: 82-ю годовщину освобождения района от немецких захватчиков и 562-летие основания поселка. Администрация округа подготовила программу, которая объединит памятные мероприятия, спорт и развлечения.

Красногорск
Фото: openverse by Sergey Sebelev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красногорск

День начнется на центральной площади с торжественного митинга "Неугасима память поколений". Собрание пройдет с 11:00 до 11:40.

Основная активность переместится на площадку "Вал". С 12:30 здесь начнется концерт "Цвети и пой, посёлок мой родной", одновременно с этим откроются мастер-классы. В течение всего дня для посетителей будут работать торговые ряды и детские аттракционы.

Спортивная часть праздника пройдет на стадионе в 15:00 — здесь встретятся футбольные команды Красногородска и Пыталово.

Вечер завершится музыкальной программой на площадке "Вал". С 20:00 до 22:00 выступит псковская группа "СамоРезы", а после нее, с 22:00 до полуночи, пройдет дискотека.

Время Событие Место
11:00 — 11:40 Митинг "Неугасима память поколений" Центральная площадь
12:30 — 14:00 Концерт и мастер-классы Площадка "Вал"
15:00 Футбольный матч Красногородск — Пыталово Стадион
20:00 — 00:00 Выступление группы "СамоРезы", дискотека Площадка "Вал"
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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