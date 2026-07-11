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Дороги больше не будут в обход: новый мост на трассе Архангельск – Онега изменит логистику региона

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Дорожники завершают строительство моста через реку Солза на 34-м километре трассы Архангельск — Онега. Объект свяжет областной центр с населенными пунктами и дачными кооперативами Приморского округа.

River port of Arkhangelsk (01)
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
River port of Arkhangelsk (01)

Сейчас рабочие укрепляют основание на подходах к мосту с помощью щебеночно-песчаной смеси и устанавливают барьерное ограждение. Асфальтирование подъездов планируют закончить к концу августа или началу сентября. Сразу после этого автомобили смогут проехать по новому мосту, а временный объезд демонтируют.

В региональном Министерстве транспорта сообщили, что техническая готовность объекта достигла 85%. Полностью ввести мост в эксплуатацию планируют в ноябре.

Параметр Данные
Местоположение 34-й км трассы Архангельск — Онега
Текущая готовность 85%
Срок ввода в эксплуатацию Ноябрь
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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