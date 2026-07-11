Такого масштаба город еще не видел: стройка в Ханларе вышла на финальный и самый ответственный этап

В городе Ханлар достраивают новую школу на 1224 ученика. Объект по улице Хандадаша Тагиева готов на 88%, сообщил глава города Пашабеков после осмотра стройплощадки.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Пустой школьный класс с партами и доской

Строители почти закончили внутреннюю отделку помещений. Сейчас рабочие обустраивают бассейны, актовый зал и спортивные площадки. Одновременно с этим приводят в порядок прилегающую территорию.

"Основная задача — как можно скорее завершить все строительно-монтажные работы, после чего приступить к оснащению школы мебелью, оборудованием и всем необходимым для организации учебного процесса", — отметил Пашабеков.

Мэр поручил подрядчику ускорить темпы строительства. После завершения монтажных работ в здании установят мебель и техническое оборудование, чтобы школа могла принять детей.