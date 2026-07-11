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Цифры не сходятся: полная трата средств на жилье в Сыктывкаре оставила тысячи вопросов

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Администрация Сыктывкара полностью освоила выделенные бюджетные средства на покупку жилья для сирот. На текущий момент квартиры получили 30 человек, остальные ждут завершения сделок или сдачи новых домов.

Сыктывкар
Фото: commons.wikimedia.org by msdte, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сыктывкар

Городу выделили более 230 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. На эти деньги мэрия закупила 59 жилых помещений. Часть из них — квартиры на вторичном рынке, часть — в строящемся объекте.

Параметр Значение
Общая сумма финансирования 230,7 млн рублей
Количество купленных квартир 59 помещений
Очередь на жилье (включая суды) 929 человек

Из общего числа приобретенных квартир 17 находятся в строящемся доме на улице Жакова. Жители смогут заехать в них только в 2027 году после сдачи объекта в эксплуатацию.

Остальные помещения купили в домах на улице Весенней (№11) и Петрозаводской (№43, 45, 47). Из 36 квартир вторичного фонда 31 уже передали новым владельцам. Оставшиеся пять помещений планируют передать до конца года.

"К 30 июня эту работу выполнили на 100 процентов", — сообщили в мэрии Сыктывкара.

Ответы на популярные вопросы

Когда сироты получат квартиры в новом доме?

Заселение в дом на улице Жакова станет возможным в 2027 году.

Сколько людей осталось в очереди?

В очереди стоят 772 человека, также есть 157 вступивших в силу судебных решений.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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