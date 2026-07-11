Цифры не сходятся: полная трата средств на жилье в Сыктывкаре оставила тысячи вопросов

Администрация Сыктывкара полностью освоила выделенные бюджетные средства на покупку жилья для сирот. На текущий момент квартиры получили 30 человек, остальные ждут завершения сделок или сдачи новых домов.
Городу выделили более 230 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. На эти деньги мэрия закупила 59 жилых помещений. Часть из них — квартиры на вторичном рынке, часть — в строящемся объекте.
|Параметр
|Значение
|Общая сумма финансирования
|230,7 млн рублей
|Количество купленных квартир
|59 помещений
|Очередь на жилье (включая суды)
|929 человек
Из общего числа приобретенных квартир 17 находятся в строящемся доме на улице Жакова. Жители смогут заехать в них только в 2027 году после сдачи объекта в эксплуатацию.
Остальные помещения купили в домах на улице Весенней (№11) и Петрозаводской (№43, 45, 47). Из 36 квартир вторичного фонда 31 уже передали новым владельцам. Оставшиеся пять помещений планируют передать до конца года.
"К 30 июня эту работу выполнили на 100 процентов", — сообщили в мэрии Сыктывкара.
Заселение в дом на улице Жакова станет возможным в 2027 году.
В очереди стоят 772 человека, также есть 157 вступивших в силу судебных решений.
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