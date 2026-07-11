Инвестиции в характер молодых атлетов: в Миассе заработал объект, который подготовит новых чемпионов

В Миассе открылся центр спортивных единоборств «Сокол». Комплекс на улице Текслер, 14, примут детей и подростков, которые смогут тренироваться по семи разным направлениям.
В здании оборудовали основную спортивную площадку для борьбы и единоборств, а также выделили отдельные зоны для разминки и отдыха спортсменов. Проект реализовали при поддержке региональных властей и профильных спортивных организаций.
"Мы рады, что в Миассе появился новый спортивный центр, где дети смогут заниматься единоборствами и другими видами спорта в комфортных условиях", — сообщили в администрации города.
Запуск «Сокола» привязывают к программе развития городской спортивной инфраструктуры. Главная цель — создать условия для притока молодежи в спорт и обеспечить доступ к квалифицированным тренерам.
|Параметр
|Данные
|Адрес
|г. Миасс, ул. Текслер, д. 14
|Количество спортивных направлений
|7 видов спорта
|Целевая аудитория
|Дети и подростки
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