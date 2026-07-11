Инвестиции в характер молодых атлетов: в Миассе заработал объект, который подготовит новых чемпионов

В Миассе открылся центр спортивных единоборств «Сокол». Комплекс на улице Текслер, 14, примут детей и подростков, которые смогут тренироваться по семи разным направлениям.

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В здании оборудовали основную спортивную площадку для борьбы и единоборств, а также выделили отдельные зоны для разминки и отдыха спортсменов. Проект реализовали при поддержке региональных властей и профильных спортивных организаций.

"Мы рады, что в Миассе появился новый спортивный центр, где дети смогут заниматься единоборствами и другими видами спорта в комфортных условиях", — сообщили в администрации города.

Запуск «Сокола» привязывают к программе развития городской спортивной инфраструктуры. Главная цель — создать условия для притока молодежи в спорт и обеспечить доступ к квалифицированным тренерам.