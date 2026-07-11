Природа нанесла сокрушительный удар: стихия в Петербурге заблокировала ключевые магистрали

Ураган в Санкт-Петербурге парализовал движение в Пушкинском районе: сильный ветер повалил деревья на дороги и оборвал линии электропередач. В городе зафиксированы ДТП, заблокированы основные магистрали, а аэропорт Пулково временно перестал принимать рейсы.
Сильнее всего непогода ударила по Пушкину и Павловску. Павловское шоссе полностью перегородили упавшие стволы, из-за чего общественный транспорт перенаправили в объезд по Парковой улице. ГУК "Организатор перевозок" официальных данных об изменении маршрутов пока не предоставил.
Зафиксировано несколько опасных инцидентов. На Садовой улице дерево придавило автомобиль, в котором находился ребенок. На Главной улице ствол упал на крышу автобуса №299, а на Средней улице дерево рухнуло на здание детского сада, перекрыв проезд. В Красном Селе водитель успел затормозить перед падающим деревом и избежал столкновения.
Сотрудники МЧС работают по ликвидации завалов. Согласно данным "Яндекс Карт", заторы скопились на Московском шоссе, а также на улицах Железнодорожной, Удаловской, Новодеревенской и Жуково-Волынской.
|Район
|Количество осадков за 20 минут (мм)
|Красносельский
|28,65
|Пушкинский
|27,73
|Петродворцовый
|15,76
|Колпинский
|15,10
Стихия сопровождалась шквалистым ветром и ливнями. В южных районах города за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков. Также превышение нормы зафиксировали в Приморском, Калининском, Московском и Курортном районах.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.