Природа нанесла сокрушительный удар: стихия в Петербурге заблокировала ключевые магистрали

Ураган в Санкт-Петербурге парализовал движение в Пушкинском районе: сильный ветер повалил деревья на дороги и оборвал линии электропередач. В городе зафиксированы ДТП, заблокированы основные магистрали, а аэропорт Пулково временно перестал принимать рейсы.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дерево, упавшее на автомобиль

Сильнее всего непогода ударила по Пушкину и Павловску. Павловское шоссе полностью перегородили упавшие стволы, из-за чего общественный транспорт перенаправили в объезд по Парковой улице. ГУК "Организатор перевозок" официальных данных об изменении маршрутов пока не предоставил.

Зафиксировано несколько опасных инцидентов. На Садовой улице дерево придавило автомобиль, в котором находился ребенок. На Главной улице ствол упал на крышу автобуса №299, а на Средней улице дерево рухнуло на здание детского сада, перекрыв проезд. В Красном Селе водитель успел затормозить перед падающим деревом и избежал столкновения.

Сотрудники МЧС работают по ликвидации завалов. Согласно данным "Яндекс Карт", заторы скопились на Московском шоссе, а также на улицах Железнодорожной, Удаловской, Новодеревенской и Жуково-Волынской.

Район Количество осадков за 20 минут (мм) Красносельский 28,65 Пушкинский 27,73 Петродворцовый 15,76 Колпинский 15,10

Стихия сопровождалась шквалистым ветром и ливнями. В южных районах города за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков. Также превышение нормы зафиксировали в Приморском, Калининском, Московском и Курортном районах.