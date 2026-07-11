Счет пошел на тысячи литров крови: Брянская область создала мощный резерв для экстренных случаев

За прошедшую неделю жители Брянской области сдали 244 литра цельной крови. Об этом сообщили на областной станции переливания крови (БОСПК), подведя итоги работы.
В учреждение пришли 674 человека. Из них 41 человек стал донором впервые. Также за неделю провели 137 донаций тромбоцитов.
Спецслужбы станции закрыли все заявки лечебных учреждений региона. По некоторым позициям удалось даже превысить план.
|Компонент крови
|План (л)
|Факт (л/дозы)
|Эритроцитная масса
|122
|124
|Плазма
|142
|144
|Тромбоконцентрат
|-
|137 доз
Резерв плазмы для нужд области и федеральных клиник остается стабильным. Сейчас объем неснижаемого запаса составляет более 5000 литров.
Ранее брянские доноры досрочно обеспечили кровью и ее компонентами госпитали в зоне СВО. Вместе с грузом бойцам передали послание от врио губернатора Брянской области: "Брянская земля с вами в каждом бою. Нет фашизму!"
"Благодарим доноров за неравнодушие и вклад в сохранение здоровья жителей региона", — отметили в БОСПК.
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