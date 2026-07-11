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Счет пошел на тысячи литров крови: Брянская область создала мощный резерв для экстренных случаев

Россия » Центр » Брянск

За прошедшую неделю жители Брянской области сдали 244 литра цельной крови. Об этом сообщили на областной станции переливания крови (БОСПК), подведя итоги работы.

донор
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
донор

В учреждение пришли 674 человека. Из них 41 человек стал донором впервые. Также за неделю провели 137 донаций тромбоцитов.

Спецслужбы станции закрыли все заявки лечебных учреждений региона. По некоторым позициям удалось даже превысить план.

Компонент крови План (л) Факт (л/дозы)
Эритроцитная масса 122 124
Плазма 142 144
Тромбоконцентрат - 137 доз

Резерв плазмы для нужд области и федеральных клиник остается стабильным. Сейчас объем неснижаемого запаса составляет более 5000 литров.

Ранее брянские доноры досрочно обеспечили кровью и ее компонентами госпитали в зоне СВО. Вместе с грузом бойцам передали послание от врио губернатора Брянской области: "Брянская земля с вами в каждом бою. Нет фашизму!"

"Благодарим доноров за неравнодушие и вклад в сохранение здоровья жителей региона", — отметили в БОСПК.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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