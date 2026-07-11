Зеленый фонд Ростова-на-Дону подвергнется чистке: особые знаки на стволах определили судьбу

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону приведут в порядок зеленые насаждения. Управление ЖКХ объявило тендер на валку, обрезку деревьев и удаление пней. На эти работы выделили более 9 миллионов рублей.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Дети у автобусной остановки

Спецтехника займется деревьями разного размера: от тонких стволов в 36 сантиметров до гигантов диаметром свыше 120 сантиметров. Помимо спила, подрядчик обязан выкорчевать пни или измельчить их с помощью фрезы.

Чтобы не срубить лишнего, рабочие сначала сверят каждое дерево со схемами и документами. Стволы, которые пойдут под топор, пометят знаком "Х", а те, что требуют лишь обрезки — знаком "О".

Вид работ / Зона Срок и условие Удаление пней (центр) до 1 месяца Удаление пней (дворы и районные улицы) до 3 месяцев Вывоз веток и стволов (центр) в течение суток Вывоз веток и стволов (остальные зоны) в течение трех суток Морозы ниже -10°С работы по пням приостанавливаются

Особое внимание уделят санитарной обрезке. Мастера удалят сухие, больные и поврежденные ветки, а также те, что растут внутрь кроны или под острым углом. После среза все раны шире 3 сантиметров замажут специальным составом или покрасят, чтобы дерево не гнило. Для хвойных пород такая обработка не предусмотрена.

При фрезеровании пни уберут на глубину 30-40 сантиметров, сохранив при этом корневую систему в почве.

"Такие меры необходимы для обеспечения безопасности пешеходов и транспорта, а также для предотвращения падения аварийных деревьев в штормовые периоды", — пояснил профильный специалист по благоустройству.