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Зеленый фонд Ростова-на-Дону подвергнется чистке: особые знаки на стволах определили судьбу

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону приведут в порядок зеленые насаждения. Управление ЖКХ объявило тендер на валку, обрезку деревьев и удаление пней. На эти работы выделили более 9 миллионов рублей.

Дети у автобусной остановки
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Дети у автобусной остановки

Спецтехника займется деревьями разного размера: от тонких стволов в 36 сантиметров до гигантов диаметром свыше 120 сантиметров. Помимо спила, подрядчик обязан выкорчевать пни или измельчить их с помощью фрезы.

Чтобы не срубить лишнего, рабочие сначала сверят каждое дерево со схемами и документами. Стволы, которые пойдут под топор, пометят знаком "Х", а те, что требуют лишь обрезки — знаком "О".

Вид работ / Зона Срок и условие
Удаление пней (центр) до 1 месяца
Удаление пней (дворы и районные улицы) до 3 месяцев
Вывоз веток и стволов (центр) в течение суток
Вывоз веток и стволов (остальные зоны) в течение трех суток
Морозы ниже -10°С работы по пням приостанавливаются

Особое внимание уделят санитарной обрезке. Мастера удалят сухие, больные и поврежденные ветки, а также те, что растут внутрь кроны или под острым углом. После среза все раны шире 3 сантиметров замажут специальным составом или покрасят, чтобы дерево не гнило. Для хвойных пород такая обработка не предусмотрена.

При фрезеровании пни уберут на глубину 30-40 сантиметров, сохранив при этом корневую систему в почве.

"Такие меры необходимы для обеспечения безопасности пешеходов и транспорта, а также для предотвращения падения аварийных деревьев в штормовые периоды", — пояснил профильный специалист по благоустройству.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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