Зеленый фонд Ростова-на-Дону подвергнется чистке: особые знаки на стволах определили судьбу

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону приведут в порядок зеленые насаждения. Управление ЖКХ объявило тендер на валку, обрезку деревьев и удаление пней. На эти работы выделили более 9 миллионов рублей.
Спецтехника займется деревьями разного размера: от тонких стволов в 36 сантиметров до гигантов диаметром свыше 120 сантиметров. Помимо спила, подрядчик обязан выкорчевать пни или измельчить их с помощью фрезы.
Чтобы не срубить лишнего, рабочие сначала сверят каждое дерево со схемами и документами. Стволы, которые пойдут под топор, пометят знаком "Х", а те, что требуют лишь обрезки — знаком "О".
|Вид работ / Зона
|Срок и условие
|Удаление пней (центр)
|до 1 месяца
|Удаление пней (дворы и районные улицы)
|до 3 месяцев
|Вывоз веток и стволов (центр)
|в течение суток
|Вывоз веток и стволов (остальные зоны)
|в течение трех суток
|Морозы ниже -10°С
|работы по пням приостанавливаются
Особое внимание уделят санитарной обрезке. Мастера удалят сухие, больные и поврежденные ветки, а также те, что растут внутрь кроны или под острым углом. После среза все раны шире 3 сантиметров замажут специальным составом или покрасят, чтобы дерево не гнило. Для хвойных пород такая обработка не предусмотрена.
При фрезеровании пни уберут на глубину 30-40 сантиметров, сохранив при этом корневую систему в почве.
"Такие меры необходимы для обеспечения безопасности пешеходов и транспорта, а также для предотвращения падения аварийных деревьев в штормовые периоды", — пояснил профильный специалист по благоустройству.
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