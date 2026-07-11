Машины ушли под воду в Петербурге: запах канализации выдал масштабный сбой городской системы

Сильный ливень с грозой затопил улицы Приморского района Петербурга. В ряде локаций проезжая часть превратилась в озеро, что создало сложности для водителей и пешеходов.

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Особенно критическая ситуация сложилась на улице Уточкина. По сообщениям местных жителей, уровень воды поднялся настолько, что колеса припаркованных и проезжающих автомобилей оказались почти полностью погружены в воду. Помимо самого затопления, горожане зафиксировали резкий запах канализации, что указывает на возможный сбой в работе ливневой системы или переполнение коллекторов.

На место происшествия вызвали аварийные службы для откачки воды и устранения причин затора в системе водоотведения.

Стихия затронула и Ленинградскую область. Из-за грозы произошли перебои с электроснабжением в Сланцах, Никольском, Новоселье и ряде других населенных пунктов. Энергетики уже приступили к восстановлению подачи света в жилые дома.

По прогнозам МЧС, погодные условия останутся нестабильными: грозы и проливные дожди в Петербурге и области продолжатся в воскресенье, 12 июля.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова