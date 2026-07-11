Берег буквально уходил из-под колес: Сахалин ввел меры, которые предотвратят развал трассы в шторм

В Углегорском районе Сахалинской области восстанавливают региональную дорогу, соединяющую аэропорт Шахтерск и поселок Бошняково. Сейчас дорожники работают на первом километре трассы, где капитально ремонтируют участок длиной 841 метр.
Главная проблема этого отрезка — близость к морю и риск размыва дороги во время штормов. Чтобы защитить полотно, подрядчик укрепил береговую линию габионными конструкциями, уложил георешетку и засыпал склон растительным грунтом.
"Подрядчик уже укрепил откос береговой линии габионными конструкциями, уложил георешетку и засыпал участок растительным грунтом. Эти работы должны защитить откос от размыва во время штормов", — сообщил руководитель ГКУ "Управление Сахалинавтодор" Вадим Думанский.
Помимо укрепления берега, на участке обновили основание дороги и уложили покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Для отвода воды проложили четыре новые трубы, установили дорожные знаки и забор. Сейчас рабочие монтируют барьерное ограждение и занимаются рекультивацией прилегающих земель.
|Параметр
|Значение
|Протяженность ремонта
|841 метр
|Количество водопропускных труб
|4 штуки
|Срок завершения работ
|до 31 августа
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