Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не попадите в черный список: 9 операций, которые заставят банк заблокировать ваш счет
Сияние или контактный дерматит? Разбираемся, чем чреваты популярные ягодные маски
Забудьте про АЗС и пробки: РЖД представили плацкарт, в котором хочется жить
Спина больше не ноет по вечерам: какое движение после пробуждения создает мощный мышечный корсет
От домашнего хобби к серьезному доходу: в Ульяновской области сменили вектор выплат
Старые заводы больше не гниют: Башкортостан превратил руины в центры притяжения туристов
Цемент превратится в бесполезные комки: эта последовательность лишает конструкцию прочности
Невельский район строит умную спортивную площадку в городском парке
Невероятно, но факт: архивы США подтвердили появление объектов, которые нарушили законы физики

Берег буквально уходил из-под колес: Сахалин ввел меры, которые предотвратят развал трассы в шторм

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

В Углегорском районе Сахалинской области восстанавливают региональную дорогу, соединяющую аэропорт Шахтерск и поселок Бошняково. Сейчас дорожники работают на первом километре трассы, где капитально ремонтируют участок длиной 841 метр.

Остров Сахалин
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Остров Сахалин

Главная проблема этого отрезка — близость к морю и риск размыва дороги во время штормов. Чтобы защитить полотно, подрядчик укрепил береговую линию габионными конструкциями, уложил георешетку и засыпал склон растительным грунтом.

"Подрядчик уже укрепил откос береговой линии габионными конструкциями, уложил георешетку и засыпал участок растительным грунтом. Эти работы должны защитить откос от размыва во время штормов", — сообщил руководитель ГКУ "Управление Сахалинавтодор" Вадим Думанский.

Помимо укрепления берега, на участке обновили основание дороги и уложили покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Для отвода воды проложили четыре новые трубы, установили дорожные знаки и забор. Сейчас рабочие монтируют барьерное ограждение и занимаются рекультивацией прилегающих земель.

Параметр Значение
Протяженность ремонта 841 метр
Количество водопропускных труб 4 штуки
Срок завершения работ до 31 августа
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Мир. Новости мира
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Мир. Новости мира
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Последние материалы
Сияние или контактный дерматит? Разбираемся, чем чреваты популярные ягодные маски
Забудьте про АЗС и пробки: РЖД представили плацкарт, в котором хочется жить
Берег буквально уходил из-под колес: Сахалин ввел меры, которые предотвратят развал трассы в шторм
Спина больше не ноет по вечерам: какое движение после пробуждения создает мощный мышечный корсет
От домашнего хобби к серьезному доходу: в Ульяновской области сменили вектор выплат
Старые заводы больше не гниют: Башкортостан превратил руины в центры притяжения туристов
Цемент превратится в бесполезные комки: эта последовательность лишает конструкцию прочности
Невельский район строит умную спортивную площадку в городском парке
Невероятно, но факт: архивы США подтвердили появление объектов, которые нарушили законы физики
Мертвая медуза на пляже смертельно опасна: последствия касания обернулись химическим ожогом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.