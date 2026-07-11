От домашнего хобби к серьезному доходу: в Ульяновской области сменили вектор выплат

В Ульяновской области расширяют программу социальных контрактов, превращая разовые выплаты в стартовый капитал для малого бизнеса. Глава региона Алексей Русских в ходе поездки в Тимирязевское поселение проверил, как бюджетные инвестиции помогают жителям создать собственные рабочие места и выйти на стабильный доход.

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Масштабы поддержки в цифрах

Программа соцконтрактов позволяет семьям в трудной жизненной ситуации не просто получить пособие, а запустить дело, развить личное хозяйство или найти работу. В текущем году охват участников значительно вырос.

Показатель Количество получателей Жители одного района (открытие дела) около 200 человек Всего по Ульяновской области около 4 тысяч человек

От ателье до 3D-печати: реальные кейсы

Инвестиции направляют в самые разные ниши — от традиционного ремесла до высоких технологий. Жители региона используют средства на закупку профессионального оборудования, которое позволяет перевести домашнюю подработку в разряд полноценного бизнеса.

Легкая промышленность: Екатерина Кузьмина из Нового Уреня открыла ателье, закупив современное оборудование. Теперь она не только работает с частными клиентами, но и шьет костюмы для учеников Тимирязевской ДШИ.

Екатерина Кузьмина из Нового Уреня открыла ателье, закупив современное оборудование. Теперь она не только работает с частными клиентами, но и шьет костюмы для учеников Тимирязевской ДШИ. Технологический сектор: Юнус Салахутдинов и Артем Ребровский запустили студии 3D-печати. Спектр продукции расширился от элементов интерьера до комплектующих для беспилотников и автозапчастей.

Юнус Салахутдинов и Артем Ребровский запустили студии 3D-печати. Спектр продукции расширился от элементов интерьера до комплектующих для беспилотников и автозапчастей. Пищевое производство: Владимир Лизунков с помощью соцконтракта организовал коптильный цех, приобретя профессиональную термокамеру. Это позволило заменить любительские методы промышленными стандартами качества.

Владимир Лизунков с помощью соцконтракта организовал коптильный цех, приобретя профессиональную термокамеру. Это позволило заменить любительские методы промышленными стандартами качества. Креативный бизнес: Владислава Афанасьева создала студию ароматических свечей и диффузоров, а Екатерина Гибадуллина запустила производство съедобных букетов и травяных чаев.

"Наша задача — не просто выдать деньги, а вести человека от оформления документов до первых продаж. Мы продолжим организовывать фермерские ярмарки и маркеты, чтобы помогать новичкам продвигать свои товары", — подчеркнул Алексей Русских.

Требования к управлению программой

Соцконтракт является инструментом нацпроекта «Семья». По мнению главы региона, финансовая помощь должна сопровождаться качественным администрированием и поддержкой на местах. Речь идет о предоставлении доступа к услугам бухгалтеров, юристов и маркетологов для начинающих предпринимателей.

"В тех районах, где программа продвигается медленно, местным властям нужно срочно активизировать работу", — отметил Алексей Русских.