От домашнего хобби к серьезному доходу: в Ульяновской области сменили вектор выплат

В Ульяновской области расширяют программу социальных контрактов, превращая разовые выплаты в стартовый капитал для малого бизнеса. Глава региона Алексей Русских в ходе поездки в Тимирязевское поселение проверил, как бюджетные инвестиции помогают жителям создать собственные рабочие места и выйти на стабильный доход.
Программа соцконтрактов позволяет семьям в трудной жизненной ситуации не просто получить пособие, а запустить дело, развить личное хозяйство или найти работу. В текущем году охват участников значительно вырос.
|Показатель
|Количество получателей
|Жители одного района (открытие дела)
|около 200 человек
|Всего по Ульяновской области
|около 4 тысяч человек
Инвестиции направляют в самые разные ниши — от традиционного ремесла до высоких технологий. Жители региона используют средства на закупку профессионального оборудования, которое позволяет перевести домашнюю подработку в разряд полноценного бизнеса.
"Наша задача — не просто выдать деньги, а вести человека от оформления документов до первых продаж. Мы продолжим организовывать фермерские ярмарки и маркеты, чтобы помогать новичкам продвигать свои товары", — подчеркнул Алексей Русских.
Соцконтракт является инструментом нацпроекта «Семья». По мнению главы региона, финансовая помощь должна сопровождаться качественным администрированием и поддержкой на местах. Речь идет о предоставлении доступа к услугам бухгалтеров, юристов и маркетологов для начинающих предпринимателей.
"В тех районах, где программа продвигается медленно, местным властям нужно срочно активизировать работу", — отметил Алексей Русских.
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