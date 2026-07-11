Старые заводы больше не гниют: Башкортостан превратил руины в центры притяжения туристов

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Россия » Поволжье » Уфа

В Башкортостане запустили первый горнозаводской фестиваль «Медь». Мероприятие проходит на базе двух старинных медеплавильных заводов в селах Верхотор и Воскресенское. Инициатором события выступил глава республики Радий Хабиров.

Проволока
Фото: pixabay.com by danielam is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Проволока

В центре внимания участников пленарной сессии стало сохранение индустриального наследия региона и развитие туристического потенциала малых городов. Одной из ключевых тем обсудили грантовую поддержку проектов по ревитализации промышленных объектов.

Директор программ фонда Владимира Потанина Оксана Фодина рассказала, что организация более 20 лет поддерживает музейные инициативы. С 2021 года действует конкурс «Индустриальный эксперимент», в числе победителей которого оказались проекты из Белорецка и других населенных пунктов Башкортостана.

Заместитель директора по персоналу и общим вопросам УГМК Руслан Садыков отметил, что внимание республики к индустриальным объектам поможет не только сохранить историю, но и вернуть престиж рабочим и инженерным специальностям.

Верхотор: от завода к туристическому центру

Главным событием года в Ишимбайском районе стало открытие пространства «Верхотор – театр времён». Село стало частью геопарка «Торатау», а его облик изменился благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Строители создали единый пеший маршрут от Церкви Казанской Богородицы до пруда. На заводской площади появились визит-центр, сцена и качели. Для молодежи оборудовали скейт-парк, спортивные зоны и пляж с пирсом. Также в селе построили кафе и установили систему освещения.

"Сегодня у нас радостное настроение — мы запустили проект в Верхоторе, которым занимались три года. Мне здесь очень понравилось — дети гуляют, взрослым интересно. Сейчас главное — развивать содержательную часть. Верхотор может стать хорошим примером для последующих инициатив в этой сфере", — резюмировал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Ревитализация Воскресенского завода

Параллельно с ВерHторо развивают комплекс Воскресенского медеплавильного завода (Мелеузовский район) — объекта культурного наследия федерального значения. Здесь создали арт-центр, сохранив стены старых корпусов и историческую церковь.

Инфраструктура объекта теперь включает:

  • сцену и амфитеатр под открытым небом;
  • визит-центр и торговые павильоны для местных ремесленников;
  • футбольное поле, волейбольную площадку с трибунами и мангальную зону;
  • купель на берегу реки Тор.

Инвестиции в наследие

Обновление исторических поселений потребовало значительных вложений из федерального и регионального бюджетов.

Объект Объем финансирования Основные изменения
Село Верхотор 340 млн рублей (2024-2025 гг.) Пеший маршрут, скейтер-парк, визит-центр, благоустройство пляжа
Воскресенский завод 63,68 млн рублей (федеральная субсидия) Арт-центр, амфитеатр, спортивные площадки, купель
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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