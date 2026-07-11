В городском парке Невельского района Псковской области подготовили бетонное основание для новой умной спортивной площадки. Об этом сообщил глава округа Олег Майоров.
Спортивный комплекс объединит несколько функциональных зон. Здесь обустроят универсальное поле с резиновым покрытием для футбола, баскетбола и волейбола, установят трибуны для зрителей и организуют место для отдыха. Территорию обнесут ограждением, а посетителям предоставят бесплатный доступ к Wi-Fi.
Часть оборудования, включая турники и тренажеры, уже смонтировали. Сейчас рабочие устанавливают остальной инвентарь.
"Уверен, она станет новой точкой притяжения для всех любителей активного образа жизни", — отметил глава округа Олег Майоров.
Работы завершат до 1 августа 2026 года. Проект финансируют по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» («Спорт России») в направлении «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».
|Параметр
|Характеристика
|Назначение площадки
|Футбол, баскетбол, волейбол
|Инфраструктура
|Резиновое покрытие, трибуны, Wi-Fi, зона отдыха
|Срок сдачи
|До 1 августа 2026 года
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.