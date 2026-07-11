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Невельский район строит умную спортивную площадку в городском парке

Россия » Северо-Запад » Псков

В городском парке Невельского района Псковской области подготовили бетонное основание для новой умной спортивной площадки. Об этом сообщил глава округа Олег Майоров.

Детская площадка во дворе
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Детская площадка во дворе

Спортивный комплекс объединит несколько функциональных зон. Здесь обустроят универсальное поле с резиновым покрытием для футбола, баскетбола и волейбола, установят трибуны для зрителей и организуют место для отдыха. Территорию обнесут ограждением, а посетителям предоставят бесплатный доступ к Wi-Fi.

Часть оборудования, включая турники и тренажеры, уже смонтировали. Сейчас рабочие устанавливают остальной инвентарь.

"Уверен, она станет новой точкой притяжения для всех любителей активного образа жизни", — отметил глава округа Олег Майоров.

Работы завершат до 1 августа 2026 года. Проект финансируют по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» («Спорт России») в направлении «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Параметр Характеристика
Назначение площадки Футбол, баскетбол, волейбол
Инфраструктура Резиновое покрытие, трибуны, Wi-Fi, зона отдыха
Срок сдачи До 1 августа 2026 года
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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