Невельский район строит умную спортивную площадку в городском парке

В городском парке Невельского района Псковской области подготовили бетонное основание для новой умной спортивной площадки. Об этом сообщил глава округа Олег Майоров.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Детская площадка во дворе

Спортивный комплекс объединит несколько функциональных зон. Здесь обустроят универсальное поле с резиновым покрытием для футбола, баскетбола и волейбола, установят трибуны для зрителей и организуют место для отдыха. Территорию обнесут ограждением, а посетителям предоставят бесплатный доступ к Wi-Fi.

Часть оборудования, включая турники и тренажеры, уже смонтировали. Сейчас рабочие устанавливают остальной инвентарь.

"Уверен, она станет новой точкой притяжения для всех любителей активного образа жизни", — отметил глава округа Олег Майоров.

Работы завершат до 1 августа 2026 года. Проект финансируют по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» («Спорт России») в направлении «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Параметр Характеристика Назначение площадки Футбол, баскетбол, волейбол Инфраструктура Резиновое покрытие, трибуны, Wi-Fi, зона отдыха Срок сдачи До 1 августа 2026 года