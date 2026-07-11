Топливо пошло, но очереди остались: Псковская область ввела жесткий фильтр для всех водителей

В Псковскую область начали поставлять больше топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале на платформе MAX.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт бензоколонки на АЗС: мужчина обслуживает оборудование

Несмотря на рост поставок, очереди на автозаправочных станциях сохраняются. В регионе продолжает действовать особый порядок заправки автомобилей по государственным номерам, введенный 10 июля. Глава региона отметил, что жители стали чаще положительно отзываться о такой системе, но призвал водителей заранее следить за уровнем горючего в баке, чтобы не остаться без топлива в "не свой" день.

День заправки Последняя цифра номера Четные числа 0, 2, 4, 6, 8 Нечетные числа 1, 3, 5, 7, 9

Ограничения не касаются спецтранспорта экстренных, аварийных и оперативных служб. Порядок на АЗС помогают поддерживать волонтеры и дружинники.

Меры по стабилизации рынка

Для нормализации ситуации власти договорились с сетевыми заправками о соблюдении ряда условий. В первую очередь речь идет о создании резервов топлива для жизненно важных сфер и обеспечении отпуска горючего в тару для фермеров.

"Самая действенная мера для тех, у кого "горит лампочка" не в свой день, — следить за запасом топлива", — отметил Михаил Ведерников.

Администрация региона просит водителей сообщать, если на заправках нарушают установленные правила или отказывают в отпуске топлива.