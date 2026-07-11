Топливо пошло, но очереди остались: Псковская область ввела жесткий фильтр для всех водителей

В Псковскую область начали поставлять больше топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале на платформе MAX.
Несмотря на рост поставок, очереди на автозаправочных станциях сохраняются. В регионе продолжает действовать особый порядок заправки автомобилей по государственным номерам, введенный 10 июля. Глава региона отметил, что жители стали чаще положительно отзываться о такой системе, но призвал водителей заранее следить за уровнем горючего в баке, чтобы не остаться без топлива в "не свой" день.
|День заправки
|Последняя цифра номера
|Четные числа
|0, 2, 4, 6, 8
|Нечетные числа
|1, 3, 5, 7, 9
Ограничения не касаются спецтранспорта экстренных, аварийных и оперативных служб. Порядок на АЗС помогают поддерживать волонтеры и дружинники.
Для нормализации ситуации власти договорились с сетевыми заправками о соблюдении ряда условий. В первую очередь речь идет о создании резервов топлива для жизненно важных сфер и обеспечении отпуска горючего в тару для фермеров.
"Самая действенная мера для тех, у кого "горит лампочка" не в свой день, — следить за запасом топлива", — отметил Михаил Ведерников.
Администрация региона просит водителей сообщать, если на заправках нарушают установленные правила или отказывают в отпуске топлива.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.