Технологии вытесняют ручной труд: Псковская область изменила подход к борьбе с борщевиком

Псковская область вошла в число лидеров России по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). О результатах регионального рейтинга сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Борщевик

Оценку выставил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время международной выставки "Иннопром". В основу рейтинга, подготовленного по поручению президента, легли 29 показателей. Среди них — скорость выдачи разрешений на полеты и объем рынка услуг БПЛА в регионе.

В Псковской области дроны уже используют для решения прикладных задач. Беспилотники помогают аграриям вносить удобрения и уничтожать борщевик Сосновского, а лесникам — отслеживать пожары в лесных массивах.

"Развитие беспилотных технологий и создание условий для обучения ребят в этом направлении — задача президентского нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Обучая школьников в "Кванториуме", мы готовим топовые кадры для технологического суверенитета нашей страны", — сказал Михаил Ведерников.

Подготовка кадров

Сферу БАС осваивают учащиеся псковского "Кванториума". Команда "AeroPskov" выиграла Национальную технологическую олимпиаду по профилю "Летающая робототехника", а Алексей Сергеев занял первое место в индивидуальном зачете.

Ранее, в 2025 году, ребята заняли второе место в треке "Логистические системы с БАС" на интенсиве "Архипелаг".

Сфера применения БПЛА в регионе Конкретные задачи Сельское хозяйство Внесение удобрений, борьба с борщевиком Сосновского Экология и лесхоз Мониторинг лесопожарной обстановки Образование Разработка логистических систем, робототехника

Развитие этого сектора влияет на рынок труда в регионе: подготовка специалистов в "Кванториуме" создает базу для работы в агропромышленном комплексе и лесной отрасли, где спрос на автоматизацию растет.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов