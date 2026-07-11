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Топливо достанется не всем: меры в Карачаево-Черкесии отсекли частников от заправочных колонок

Россия » Юг » Черкесск

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов собрал совещание, чтобы решить проблему дефицита топлива в республике. В регионе наблюдается напряженная ситуация на заправках: образуются очереди, а некоторые сети ввели ограничения на продажу бензина частным водителям.

Молодой человек в салоне автомобиля в ночной пробке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Молодой человек в салоне автомобиля в ночной пробке

Приоритетом властей стало снабжение экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения. Отдельно Рашид Темрезов выделил аграрный сектор — перебои с топливом в сельском хозяйстве недопустимы.

По словам главы республики, сейчас идет работа с Минэнерго РФ и крупными поставщиками нефтепродуктов, чтобы исключить сбои в поставках в регион. Сеть АЗС "Роснефть" за последние дни увеличила объемы завоза топлива более чем в два раза, но этого пока недостаточно для полного устранения очередей.

"Ситуация с отпуском бензина частным автомобилистам остается напряженной. Компания [Роснефть] ввела внутренние ограничения на продажу объема нефтепродуктов частным автомобилистам", — сообщил Рашид Темрезов.

Меры контроля и безопасности

Чтобы избежать спекуляций и появления поддельного топлива, мониторинг цен и качества продукции ведут УФАС, прокуратура республики и региональный Минпромэнерго.

На крупных заправках дежурят сотрудники МВД. Полицейские следят за общественным порядком и следят, чтобы из-за очередей на дорогах не возникало аварий.

По итогам совещания Рашид Темрезов поручил Министерству транспорта строго контролировать графики движения автобусов, включая межмуниципальные рейсы, чтобы топливный кризис не парализовал сообщение между населенными пунктами.

Направление Принимаемые меры
Снабжение Приоритет для экстренных служб и аграриев; увеличение поставок в сеть "Роснефть" в 2+ раза.
Безопасность Дежурства МВД на крупных АЗС для охраны порядка.
Проверка Мониторинг цен и борьба с контрафактом силами УФАС и Прокуратуры.
Транспорт Контроль графиков движения пассажирского транспорта.

Рашид Темрезов поблагодарил жителей республики за выдержку и взаимопомощь в сложившейся ситуации.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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