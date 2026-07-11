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Старые стены больше не сдерживают: Крейда в Белгороде обретет функции, которые станут редкостью

Россия » Центр » Белгород

В микрорайоне Крейда капитально ремонтируют Центр досуга. Объект обновляют по национальному проекту "Семья", чтобы создать в районе единое пространство для творчества и отдыха жителей всех возрастов.

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Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В центре откроют коворкинг, лектории, творческие студии и кафе. Проект интерьеров подготовил белгородский дизайнер — он планирует дополнить пространство арт-объектами, которые отсылают к истории района.

Одной из главных особенностей станет первая для городских учреждений культуры современная студия звукозаписи. Чтобы разные группы могли заниматься одновременно, в помещениях установят специальные звукоизоляционные панели. Также в центре оборудуют класс ИЗО для детей и взрослых, выставочную зону с панорамными окнами и многофункциональный актовый зал.

Этап работ Статус / Результат
Демонтаж, штукатурка, стяжка Завершены полностью
Кровля над залом и окна Заменены / Переустроены
Плиточное покрытие Готово на 80%
Инженерные коммуникации Обновлены

Сейчас строители занимаются актовым залом, где создадут условия для зонирования пространства под разные форматы мероприятий. На объекте ежедневно работают более 10 человек. Центр планируют открыть к 1 сентября.

"Наша задача — во всех микрорайонах города создавать современные условия для творчества, развития и разнообразного досуга горожан разных возрастов", — сообщил представитель администрации.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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