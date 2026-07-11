Старые стены больше не сдерживают: Крейда в Белгороде обретет функции, которые станут редкостью

В микрорайоне Крейда капитально ремонтируют Центр досуга. Объект обновляют по национальному проекту "Семья", чтобы создать в районе единое пространство для творчества и отдыха жителей всех возрастов.
В центре откроют коворкинг, лектории, творческие студии и кафе. Проект интерьеров подготовил белгородский дизайнер — он планирует дополнить пространство арт-объектами, которые отсылают к истории района.
Одной из главных особенностей станет первая для городских учреждений культуры современная студия звукозаписи. Чтобы разные группы могли заниматься одновременно, в помещениях установят специальные звукоизоляционные панели. Также в центре оборудуют класс ИЗО для детей и взрослых, выставочную зону с панорамными окнами и многофункциональный актовый зал.
|Этап работ
|Статус / Результат
|Демонтаж, штукатурка, стяжка
|Завершены полностью
|Кровля над залом и окна
|Заменены / Переустроены
|Плиточное покрытие
|Готово на 80%
|Инженерные коммуникации
|Обновлены
Сейчас строители занимаются актовым залом, где создадут условия для зонирования пространства под разные форматы мероприятий. На объекте ежедневно работают более 10 человек. Центр планируют открыть к 1 сентября.
"Наша задача — во всех микрорайонах города создавать современные условия для творчества, развития и разнообразного досуга горожан разных возрастов", — сообщил представитель администрации.
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