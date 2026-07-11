Забудьте про АЗС и пробки: РЖД представили плацкарт, в котором хочется жить

Эпоха тесных полок и общих пространств в плацкартных вагонах завершается. РЖД и "Трансмашхолдинг" показали макет вагона увеличенного габарита под кодовым названием "Т". Изменения радикальные — вместо классического открытого салона пассажиры получат индивидуальные капсулы. Тесноту вытеснят комфорт и приватность.
|Параметр
|Что меняется в новом вагоне "Т"
|Габариты вагона
|Ширина увеличена на 28 см, длина — на 73 см
|Количество мест
|Выросло с 54 до 58
|Длина полок
|Поперечные: 189 см (+14 см). Продольные: 187.5 см (+10 см)
|Ширина прохода
|Достигает 60 см
|Новое оснащение
|Личная шторка, боковой столик и розетка с USB на каждой верхней полке. Впервые в плацкарте — душевая кабина.
Добавленные сантиметры пошли не на увеличение потока пассажиров, а на расширение личного пространства. Производители обещают: даже высокий человек сможет вытянуть ноги на полке. У каждого спального места появится собственная плотная шторка, создающая изолированный модуль. Пассажирам верхних ярусов больше не придётся спускаться вниз, чтобы зарядить телефон или перекусить — прямо над головой будут смонтированы розетка с USB-портом и откидной столик.
"Капсульное расположение кресел создает зоны приватности, которые раньше были доступны только в купе. Это серьёзный шаг к комфорту в бюджетном сегменте", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Светодиодный светильник над каждым местом позволит читать, не мешая соседям. В новых вагонах впервые установят душевую кабину с нескользящим покрытием и поручнями. Для туалетов предусмотрена ультрафиолетовая дезинфекция поверхностей после каждого использования. Вместо привычных навесных багажных полок появятся вместительные шкафы. Отдельный шкаф выделят для хранения постельного белья — это освободит место на полках.
Капсулирование пространства подталкивает инженеров пересматривать стандарты безопасности. Изолированные ячейки осложняют эвакуацию и контроль за обстановкой.
"Любое усложнение внутренней архитектуры вагона повышает требования к системам пожарной безопасности. Здесь нужна безупречная работа систем дымоподавления и сверхчувствительные датчики в каждой капсуле. Дизайн "Т" будет проходить отдельные испытания", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Прорыв в комфорте сопряжён с рисками. Капсульный формат может не подойти семьям с детьми или компаниям друзей. Для пассажиров с клаустрофобией закрытое пространство станет испытанием.
Первый рейс вагона нового поколения соединит Москву и Санкт-Петербург в 2026 году. Серийные закупки РЖД начнутся годом позже. К 2028 году состав обновления перекинется на самые загруженные направления — юг, Урал и Сибирь.
Стоимость билета официально не названа. По предварительным расчётам, минимальная цена может стартовать от 1100 рублей, но итоговая цифра будет зависеть от дальности маршрута и сезона. Новый плацкарт — часть масштабной модернизации транспортной инфраструктуры страны.
"Это не просто косметический апгрейд вагона. Это изменение бизнес-модели бюджетных перевозок. Повышение комфорта — это способ конкурировать с автобусами и карпулингом на средних дистанциях", — объяснила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Современный пассажир голосует рублём не только за скорость, но и за качество путешествия. Вагон "Т" — попытка РЖД предложить этот выбор в экономичном сегменте.
Формат не подойдёт семьям с маленькими детьми, которые требуют постоянного контроля, а также группам пассажиров, планирующих общаться в пути. При склонности к клаустрофобии лучше выбрать классический плацкарт.
Шторку лучше зафиксировать, чтобы она не хлопала и не задевала соседей. Производитель предусмотрел специальные крепления.
Для ценных предметов предусмотрены запираемые ящики под сиденьем. Открытые ниши стоит использовать только для вещей, которые не жалко.
Перед включением воды убедитесь, что дверь плотно закрыта. В душевой есть нескользящий коврик. Рекомендуется использовать короткие сеансы.
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