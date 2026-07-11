Кошмар для любителей скорости: оборудование перекочует на самые опасные участки Сахалина

С августа на дорогах Сахалина запускают мобильные комплексы фотовидеофиксации "Кордон.Про" МД. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камера видеофиксации на автомобильной дороге

Главное отличие новой системы от привычных стационарных камер — мобильность. Оборудование не привязано к конкретному столбу. Его могут переставить на участки, где сейчас идет ремонт или где статистика фиксирует наибольшее число аварий. Комплекс работает автономно или в связке с автомобилями "Дорожного патруля".

Система будет фиксировать превышение скорости. Список мест, где установят камеры, сделают открытым. Сначала технику направят на основные магистрали острова.

Направление / Участок Километры / Локация Южно-Сахалинск — Корсаков 23, 30 и 32 км (в сторону Южно-Сахалинска) Южно-Сахалинск — Оха 19, 25, 39 км (в сторону Охи) Лиственничное — Охотское 2, 3, 14, 28 км (в сторону Охотского) Южно-Сахалинск — Холмск 11 и 15 км (в сторону Холмска) Юго-западный объезд Южно-Сахалинска 6 и 7 км Южно-Сахалинск (город) ул. Железнодорожная (район д. 2-А), ул. Транзитная (район д. 45 по ул. Совхозная)

Для водителей это означает, что привычные "слепые зоны" могут исчезнуть. Мобильные посты позволяют оперативно реагировать на изменение дорожной обстановки, не дожидаясь монтажа капитальных конструкций.