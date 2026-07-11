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От Ситской битвы до бассейнов: история Некоузского округа предопределила новый вектор роста

Россия » Центр » Ярославль

Жители Некоузского округа и села Новый Некоуз отметили День округа и 95-летие административного центра. В Центральном парке Нового Некоуза прошел гастрономический конкурс "Ищи ситские щи", работали ярмарки с местными продуктами и ремесленными изделиями, выступили коллективы из Углича и Костромы.

Ярославль
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ярославль

"Поздравляю жителей Некоузского округа с праздником! Именно здесь в 1238 году произошла Ситская битва — одно из важнейших событий в истории нашей страны. В округе бережно сохраняют традиции сицкарей. Далеко за пределами региона известен поселок Борок, где находятся геофизическая обсерватория и Институт биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина Российской академии наук", — сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Дороги, школы и спорт

За пять лет в округе обновили 59 участков дорог общей длиной более 21 километра и привели в порядок свыше 25 дворов. В инфраструктуре района появились новый стадион, обновленные молодежный и культурно-этнографический центры, а также культурно-досуговый центр.

Сейчас работы сосредоточены на нескольких объектах. В деревне Беловской строят многофункциональный спортивный центр с бассейном, а в Новом Некоузе благоустраивают Центральный парк. Уже завершили капитальный ремонт местной школы и детской библиотеки.

"Яркий пример такого сотрудничества — это недавнее выделение дополнительных средств на предстоящее благоустройство Некоузской школы. Изначально финансирования на эти цели в текущем году не предполагалось, но мы сумели диверсифицировать бюджетные портфели", — пояснил председатель Координационного совета по реализации приоритетных проектов Ярославской области Артем Молчанов.


Направление Результаты и планы
Дороги Ремонт 59 участков (более 21 км)
Дворы Благоустройство более 25 территорий
Образование Капремонт школы и библиотеки, доп. финансирование 6 млн руб. на благоустройство школы
Спорт и отдых Строительство центра с бассейном в Беловской, реновация Центрального парка
Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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