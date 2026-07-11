Энергосистема едва выдержала напор: шторм в Миассе обнажил слабые места в работе коммунальных служб

В Миассе восстановили электричество в большинстве районов после урагана. По данным городской администрации, свет вернулся к более чем 90% жителей города и окрестных поселков. Сейчас энергетики работают в самых удаленных точках, где обрывы линий оказались наиболее серьезными.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Мужчина проверяет электросчетчик с фонариком во рту

Стихия вывела из строя инфраструктурные объекты, из-за чего часть районов оставалась без питания несколько суток. Чтобы вернуть энергоснабжение, задействовали бригады энергетиков и ресурсы региональных властей.

В правительстве Челябинской области провели совещание по ликвидации последствий шторма. Главным приоритетом назвали запуск коммунальных служб: электросетей, водопроводов и газовых магистралей, от которых зависит работа жизненно важных объектов города.

Показатель Значение Восстановленное электроснабжение более 90% населения Режим работы горячей линии 24 часа в сутки

Сотрудники энергокомпаний работают посменно. Жители, которые всё еще остаются без света или заметили новые повреждения сетей, могут оставить заявку по телефону горячей линии администрации Миасса.

"В ближайшие дни будет завершена работа по восстановлению электроснабжения в самых удаленных и пострадавших районах", — сообщили представители местной администрации.

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