Полный хаос в данных по оползням: итоги проверок в Дагестане заставили премьера выйти из себя

Правительство Дагестана готовит план переселения жителей из зон риска оползней. Премьер-министр республики Магомед Рамазанов раскритиковал работу профильных ведомств из-за отсутствия точных данных о количестве пострадавших домов и людей в опасных районах.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машину затопило дождем

Весной 2026 года из-за погодных условий оползни затронули 14 муниципальных образований республики. Самая тяжелая ситуация сложилась в селе Уркарах Дахадаевского района — там разрушили около 100 домов.

Показатель Данные Количество пострадавших районов 14 муниципальных образований Максимальный ущерб (с. Уркарах) около 100 разрушенных домов Срок подготовки итоговых документов до августа

Для оценки ситуации республика привлекла Минприроды России, Роснедра и ФГБУ «Гидроспецгеология». Специалисты выехали на места, но итоговые отчеты, представленные премьер-министру, оказались неполными. В них отсутствуют конкретные цифры по площади жилья и количеству людей, которые живут в опасных зонах.

"Жители нашей республики, которые проживают в опасных зонах, должны быть переселены, и для переезда должны быть созданы все условия. В ряде населенных пунктов существует угроза оползней, а сидя здесь, мы этого не ощущаем, потому что не находимся в домах, которые могут уйти под землю", — Магомед Рамазанов.

Глава правительства потребовал до августа подготовить полный список домов и жителей в зоне риска. Также ведомства должны рассчитать сумму на переселение людей и предложить правки в нормативную базу, чтобы ускорить процесс переезда в безопасные районы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов