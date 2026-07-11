Полный хаос в данных по оползням: итоги проверок в Дагестане заставили премьера выйти из себя

Правительство Дагестана готовит план переселения жителей из зон риска оползней. Премьер-министр республики Магомед Рамазанов раскритиковал работу профильных ведомств из-за отсутствия точных данных о количестве пострадавших домов и людей в опасных районах.
Весной 2026 года из-за погодных условий оползни затронули 14 муниципальных образований республики. Самая тяжелая ситуация сложилась в селе Уркарах Дахадаевского района — там разрушили около 100 домов.
|Показатель
|Данные
|Количество пострадавших районов
|14 муниципальных образований
|Максимальный ущерб (с. Уркарах)
|около 100 разрушенных домов
|Срок подготовки итоговых документов
|до августа
Для оценки ситуации республика привлекла Минприроды России, Роснедра и ФГБУ «Гидроспецгеология». Специалисты выехали на места, но итоговые отчеты, представленные премьер-министру, оказались неполными. В них отсутствуют конкретные цифры по площади жилья и количеству людей, которые живут в опасных зонах.
"Жители нашей республики, которые проживают в опасных зонах, должны быть переселены, и для переезда должны быть созданы все условия. В ряде населенных пунктов существует угроза оползней, а сидя здесь, мы этого не ощущаем, потому что не находимся в домах, которые могут уйти под землю", — Магомед Рамазанов.
Глава правительства потребовал до августа подготовить полный список домов и жителей в зоне риска. Также ведомства должны рассчитать сумму на переселение людей и предложить правки в нормативную базу, чтобы ускорить процесс переезда в безопасные районы.
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