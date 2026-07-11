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Эфир Ростова-на-Дону под угрозой: технические работы заблокируют сигнал многих станций

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону, Новошахтинска и Сальского района в середине июля останутся без части телевизионных и радиоканалов. В региональном филиале РТРС предупредили о временных перебоях в эфире из-за плановой модернизации сети вещания.

Рука переключает каналы пультом
Фото: https://unsplash.com by Glenn Carstens-Peters is licensed under Free
Рука переключает каналы пультом

График технических работ распределен по территориям. В Новошахтинске сигнал пропадет в воскресенье, 13 июля, с 10:00 до 19:00. Ограничения затронут частоты РТРС-1 и РТРС-2.

В понедельник, 15 июля, с 8:00 до 17:00 перебои ожидаются сразу в двух точках региона. В Конезаводе имени Буденного (Сальский район) не будут работать частоты РТРС-1, РТРС-2 и станция "Радио России ГТРК Ростов".

В Ростове-на-Дону в этот же период (с 8:00 до 17:00) список недоступных ресурсов будет шире. Жители города могут временно потерять доступ к сигналам SPUTNIK, РТРС-1, РТРС-2, а также радиостанциям "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Город / Поселок Дата и время Что пропадет
Новошахтинск 13 июля, 10:00 — 19:00 ТВ: РТРС-1, РТРС-2
Ростов-на-Дону 15 июля, 08:00 — 17:00 ТВ: SPUTNIK, РТРС-1, РТРС-2; Радио: Маяк, Вести ФМ, Радио России
Конезавод им. Буденного 15 июля, 08:00 — 17:00 ТВ: РТРС-1, РТРС-2; Радио: Радио России
Автор Анжела Антонова
Анжела Антонова — журналист, интервьюер, корреспондент Правды.Ру
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Эфир Ростова-на-Дону под угрозой: технические работы заблокируют сигнал многих станций
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