Крик позора в зале: конфликт в Ульяновской области вынудил власть пойти на уступки

Жители села Солдатская Ташла Тереньгульского района Ульяновской области добились сохранения местной амбулатории. Конфликт разгорелся после того, как сельчане заподозрили власти в попытке заменить полноценное лечебное учреждение модульным фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП).

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Врач и пациент

Поводом для протестов стало планируемое строительство нового ФАПа. Люди опасались, что перевод медицинских служб в новый модуль ограничит доступ к врачебному приему, оставив жителей лишь с доврачебной помощью. Ситуацию осложняет логистика: до районной больницы в Тереньгуле около 40 километров, а регулярный транспорт для пенсионеров и родителей с детьми работает плохо.

Попытка урегулировать спор привела к открытому противостоянию. На общем сходе жители Солдатской Ташлы, Лысогорского, Родничка и Коровников потребовали от регионального министерства здравоохранения письменных гарантий сохранения амбулатории. Заместитель министра Михаил Логинов не дал четкого ответа и покинул зал под крики "позор". Видео встречи быстро разошлось по социальным сетям, что еще сильнее накалило обстановку.

Не получив внятных разъяснений, сельчане направили жалобы в надзорные органы, в том числе на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

В ситуацию вмешался губернатор региона. Он подтвердил, что медицинское учреждение останется в селе, а новый модульный ФАП станет дополнительным объектом инфраструктуры.

"В Солдатской Ташле мы устанавливаем новый модульный ФАП, и хочу заверить, что строительство ФАПа не предполагает закрытия амбулатории", — сообщил губернатор.

Глава региона также обратил внимание на здание амбулатории, которое является объектом культурного наследия. Он поручил подготовить план по дальнейшему использованию этих площадей и найти финансирование для завершения ремонтных работ к 2027 году. Чиновников обязали срочно проинформировать жителей о принятых решениях до пятницы.

Фактор риска Детали ситуации Транспортная доступность Расстояние до ЦРБ — около 40 км, дефицит удобного транспорта Инфраструктура Строительство модульного ФАПа при сохранении амбулатории Культурный слой Здание амбулатории — объект культурного наследия (требует ремонта)

Ответы на популярные вопросы

Закроют ли амбулаторию в Солдатской Ташле?

Нет, губернатор официально заверил, что амбулатория будет сохранена.

Зачем тогда строят новый ФАП?

Строительство модульного пункта не заменяет амбулаторию, а дополняет медицинскую сеть села.

Что будет со зданием амбулатории?

Так как здание является объектом культурного наследия, его планируют отремонтировать; поиск финансирования на завершение работ рассчитан на 2027 год.