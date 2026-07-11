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Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Южные авиаузлы столкнулись с системным сбоем в расписании. В аэропортах Краснодара и Сочи зафиксированы массовые задержки рейсов, вызванные введёнными ограничениями на использование воздушного пространства. Десятки самолетов не могут вовремя покинуть терминалы или приземлиться, что привело к скоплению сотен пассажиров в залах ожидания.

Пассажиры в зале ожидания аэропорта
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Пассажиры в зале ожидания аэропорта

В Краснодаре график сбился у 25 бортов. На вылет задерживаются 11 рейсов, включая международные маршруты в Шарм-Эль-Шейх, Стамбул и Ереван. Ситуация с прилетом еще сложнее: 14 лайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары, а также из Бодрума и Тбилиси, ожидают разрешения на посадку или перенаправлены. На фоне логистических трудностей регион продолжает инвестировать в промышленность, несмотря на внешнее давление.

"Массовые задержки — это всегда удар по экономике авиакомпаний и региональному бюджету. Непредвиденные расходы на размещение пассажиров и перестройку логистики могут потребовать пересмотра краткосрочных финансовых планов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Сочи в центре логистического шторма

Наиболее критическая обстановка сложилась в Сочи. Здесь 11 июля число задержанных рейсов перевалило за 60. Проблемы затронули как внутренние направления (Новосибирск, Челябинск, Казань), так и зарубежные рейсы из Антальи и Батуми. Пассажиры вынуждены проводить в аэропорту более 12 часов, при этом часть вылетов перенесена на следующие сутки. Параллельно с авиационными трудностями курорт испытывает топливное напряжение из-за наплыва туристов, что осложняет общую транспортную ситуацию.

Администрация сочинского аэропорта заверяет, что гавань готова принимать борта в штатном режиме. Все самолеты, ранее уходившие на запасные аэродромы из-за невозможности посадки, уже вернулись в пункт назначения. Однако «накопительный эффект» задержек, тянущийся с предыдущих дней, пока не позволяет полностью выровнять летную сетку.

Параметр задержек Текущее состояние
Аэропорт Сочи Более 60 рейсов, ожидание от 12 часов
Аэропорт Краснодар 25 рейсов, включая международные

"Природные аномалии или ограничения на полеты требуют от инфраструктуры пиковых нагрузок. Сейчас мы видим, как сбои в небе моментально отражаются на городской логистике и комфорте среды в курортных зонах", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Где можно узнать актуальный статус своего рейса?

Вся информация отображается на онлайн-табло официальных сайтов аэропортов Сочи и Краснодара, а также в мобильных приложениях авиакомпаний.

На что имеют право пассажиры при задержке вылета?

При ожидании более 2 часов — прохладительные напитки и звонки, более 4 часов — горячее питание, более 8 часов (днем) или 6 часов (ночью) — гостиница.

Почему аэропорты работают, но рейсы задерживаются?

Ограничения могут касаться конкретных воздушных коридоров, что требует пересчета маршрутов и времени в пути, создавая «очередь» на вылет.

Вернут ли деньги за билет при переносе рейса на сутки?

Да, в случае длительной задержки пассажир имеет право на вынужденный возврат полной стоимости билета или переоформление на другой рейс.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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