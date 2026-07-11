Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про дорогой абонемент: отказ от тренажерного зала приводит к неожиданному прогрессу
МВД по Ростовской области изъяло 1,6 тонны бензина у жителя Краснодарского края
Стиль, комфорт и ничего лишнего: гид по выбору идеального напольного покрытия в 2026 году
В Кировской области зафиксирован рост объемов завоза горючего на АЗС Лукойла
Грязный след Киева в Африке: Украина тайно готовит террористов для войны в Мали
Белгородская область: в результате ударов БПЛА пострадали 33 населенных пункта и 7 человек
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты
Цены на хлеб в Якутии взлетели: логистический коллапс ударил по кошелькам жителей региона
В Новороссийске пёс нашел редкую рептилию: оказалось, что помощь пришла в последний момент

Шебекино и Белгород восстанавливают школы: масштабные работы предопределили будущее местных учеников

Россия » Центр » Белгород

В Белгороде к 2029 году построят президентскую школу для одаренных детей. Объект возведут на улице Песчаной. Параллельно в микрорайоне Юго-Западный-1 продолжают строить математический лицей на 600 мест, однако сейчас власти ищут способы возобновить его финансирование из-за роста стоимости проекта.

Рабочий красит бордюр у школы
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Рабочий красит бордюр у школы

В Шебекинском городском округе уже привели в порядок восемь образовательных учреждений, еще семь объектов ждут завершения работ.

Ремонтные бригады также работают в детском саду №13 в Белгороде — здание пострадало при обстреле, сейчас восстановление идет по графику.

"Это большая работа. Но мы должны приложить все усилия, чтобы наши дети росли, учились и развивались в безопасных и комфортных условиях", — отметил врио губернатора Александр Шуваев.

Объект / Район Статус / Срок
Президентская школа (ул. Песчаная) Сдача в 2029 году
Математическая школа (Юго-Западный-1) Решается вопрос с финансированием
Школы Шебекинского округа 8 восстановлено, 7 в работе
Детский сад №13 (Белгород) Ремонт по графику

Для родителей и учеников области такие меры означают не только новые места в классах, но и возвращение к нормальному режиму обучения в приграничных районах, где инфраструктура требует быстрого восстановления.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Крыши взлетели раньше тревоги: в Подмосковье стихия показала силу, которой здесь почти не бывает
Московская область
Крыши взлетели раньше тревоги: в Подмосковье стихия показала силу, которой здесь почти не бывает
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Мир. Новости мира
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Пермский край
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Последние материалы
Шебекино и Белгород восстанавливают школы: масштабные работы предопределили будущее местных учеников
Забудьте про дорогой абонемент: отказ от тренажерного зала приводит к неожиданному прогрессу
МВД по Ростовской области изъяло 1,6 тонны бензина у жителя Краснодарского края
Стиль, комфорт и ничего лишнего: гид по выбору идеального напольного покрытия в 2026 году
В Кировской области зафиксирован рост объемов завоза горючего на АЗС Лукойла
Грязный след Киева в Африке: Украина тайно готовит террористов для войны в Мали
Белгородская область: в результате ударов БПЛА пострадали 33 населенных пункта и 7 человек
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты
Цены на хлеб в Якутии взлетели: логистический коллапс ударил по кошелькам жителей региона
В Новороссийске пёс нашел редкую рептилию: оказалось, что помощь пришла в последний момент
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.