В Белгороде к 2029 году построят президентскую школу для одаренных детей. Объект возведут на улице Песчаной. Параллельно в микрорайоне Юго-Западный-1 продолжают строить математический лицей на 600 мест, однако сейчас власти ищут способы возобновить его финансирование из-за роста стоимости проекта.
В Шебекинском городском округе уже привели в порядок восемь образовательных учреждений, еще семь объектов ждут завершения работ.
Ремонтные бригады также работают в детском саду №13 в Белгороде — здание пострадало при обстреле, сейчас восстановление идет по графику.
"Это большая работа. Но мы должны приложить все усилия, чтобы наши дети росли, учились и развивались в безопасных и комфортных условиях", — отметил врио губернатора Александр Шуваев.
|Объект / Район
|Статус / Срок
|Президентская школа (ул. Песчаная)
|Сдача в 2029 году
|Математическая школа (Юго-Западный-1)
|Решается вопрос с финансированием
|Школы Шебекинского округа
|8 восстановлено, 7 в работе
|Детский сад №13 (Белгород)
|Ремонт по графику
Для родителей и учеников области такие меры означают не только новые места в классах, но и возвращение к нормальному режиму обучения в приграничных районах, где инфраструктура требует быстрого восстановления.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.