Шебекино и Белгород восстанавливают школы: масштабные работы предопределили будущее местных учеников

В Белгороде к 2029 году построят президентскую школу для одаренных детей. Объект возведут на улице Песчаной. Параллельно в микрорайоне Юго-Западный-1 продолжают строить математический лицей на 600 мест, однако сейчас власти ищут способы возобновить его финансирование из-за роста стоимости проекта.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Рабочий красит бордюр у школы

В Шебекинском городском округе уже привели в порядок восемь образовательных учреждений, еще семь объектов ждут завершения работ.

Ремонтные бригады также работают в детском саду №13 в Белгороде — здание пострадало при обстреле, сейчас восстановление идет по графику.

"Это большая работа. Но мы должны приложить все усилия, чтобы наши дети росли, учились и развивались в безопасных и комфортных условиях", — отметил врио губернатора Александр Шуваев.

Объект / Район Статус / Срок Президентская школа (ул. Песчаная) Сдача в 2029 году Математическая школа (Юго-Западный-1) Решается вопрос с финансированием Школы Шебекинского округа 8 восстановлено, 7 в работе Детский сад №13 (Белгород) Ремонт по графику

Для родителей и учеников области такие меры означают не только новые места в классах, но и возвращение к нормальному режиму обучения в приграничных районах, где инфраструктура требует быстрого восстановления.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова