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МВД по Ростовской области изъяло 1,6 тонны бензина у жителя Краснодарского края

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области полицейские изъяли 1,6 тонны бензина. Топливо перевозил житель Краснодарского края, который планировал продать его по завышенным ценам в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Перевозка бензина в багажнике
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перевозка бензина в багажнике

В Матвеево-Курганском районе задержали 50-летнего водителя грузового фургона "Форд Транзит". Мужчина перевозил восемь металлических бочек с бензином. Автомобиль не был оборудован для транспортировки опасных грузов, а сами емкости не соответствовали требованиям ГОСТ по пожарной безопасности.

"Задержанный водитель пояснил, что на протяжении недели, по согласованию с операторами АЗС, с целью обхода системных ограничений по наливу топлива приобретал его на различных заправочных станциях в городах Горячий ключ и Краснодар", — сообщили в МВД по Ростовской области.

Бензин и машину забрали на спецстоянку. Водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки опасных грузов. Теперь полиция проверяет должностных лиц заправок, где наливали топливо в бочки. Им грозит штраф от 300 до 400 тысяч рублей за нарушение норм пожарной безопасности.

Появление подобных схем перепродажи происходит на фоне усиления контроля за топливным рынком. Ранее Глава ДНР Денис Пушилин поручил улучшить снабжение населения бензином и обеспечить необходимые запасы для аграриев и экстренных служб. В Минпромторге РФ заявляют, что следят за наличием топлива у ритейлеров и дефицита не зафиксировали.

Параметр Данные
Объем изъятого топлива 1,6 тонны (8 бочек по 200 л)
Маршрут закупки Краснодар, Горячий ключ $rightarrow$ ДНР/ЛНР
Возможный штраф для АЗС от 300 до 400 тысяч рублей
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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