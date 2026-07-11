В Кировской области зафиксирован рост объемов завоза горючего на АЗС Лукойла

Поставки топлива на автозаправочные станции "Лукойла" в Кировской области начали расти. За последние три дня объем завезенного горючего увеличился с 300 тонн 8 июля до 402 тонн к 10 июля. В субботу, 11 июля, поставщики планировали довести этот показатель до 410 тонн.
Рост объемов стал возможен после договоренностей руководства компании с губернатором Александром Соколовым. Стороны намерены и дальше наращивать количество топлива, поступающего в регион.
|Дата
|Объем поставок, тонн
|8 июля
|300
|10 июля
|402
|11 июля (план)
|410
По данным мониторинга, очереди на заправках стали сокращаться. Для поддержания дисциплины и порядка на АЗС дежурят сотрудники ППС и бойцы Росгвардии.
Ранее сообщалось, что для ликвидации дефицита горючего в область направят дополнительную партию топлива из соседнего Татарстана.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.