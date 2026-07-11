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Белгородская область: в результате ударов БПЛА пострадали 33 населенных пункта и 7 человек

Россия » Центр » Белгород

В Белгородской области в результате массированных атак беспилотников и обстрелов пострадали как минимум 33 населенных пункта. Один человек погиб, еще шесть получили ранения. Удары пришлись по жилым домам, автомобилям, социальным и инфраструктурным объектам.

БПЛА над поверхностью моря
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
БПЛА над поверхностью моря

Наибольшее число атак зафиксировано в Шебекинском округе. Здесь из 34 запущенных беспилотников сбили 17. В районе села Дмитриевка дрон ударил по автомобилю: погибла женщина, ранения получил ее муж. В самом Шебекино повреждены два многоквартирных дома, два частных дома и коммерческий объект. Пожарные тушат три автомобиля, кровли двух домов и хозпостройки. В селе Белянка удар дрона вывел из строя линию электропередачи, повреждены корпус предприятия и два грузовика.

В Белгородском округе атаковали 22 беспилотника, 12 из них сбили. В селе Устинка дрон ударил по служебной машине — пострадали водитель и глава территориальной администрации. В районе села Черемошное ранены мужчина и женщина. Женщина находится в тяжелом состоянии: врачи диагностировали множественные осколочные ранения головы, конечностей, переломы бедра и предплечья, а также ожоги.

В самом Белгороде зафиксировано повреждение навеса коммерческого объекта. В Борисовском округе FPV-дрон ударил по грузовику в селе Грузское, еще пять беспилотников сбили в воздухе.

Район / Округ Последствия и ущерб
Грайворонский Выпущено 5 снарядов и 10 дронов (6 сбиты). В селе Замостье поврежден частный дом.
Краснояружский Обстрел и атака БПЛА. В хуторе Фищево повреждены дом и два автомобиля.
Валуйский Атака 8 беспилотников, 7 из них сбиты. Разрушений нет.
Ракитянский Атака БПЛА по поселку Пролетарский. Пострадавших нет.

В больницу №2 Белгорода также госпитализировали двух мужчин с акубаротравмами. Один из них пострадал в Шебекино при ударе по частному дому, второй — в хуторе Фищево.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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