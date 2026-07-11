Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты

Водители, едущие к Черному морю по трассе М-4 "Дон" через Ростовскую область, сталкиваются с временными ограничениями на заправках. Чтобы добраться до побережья без остановок в очередях, теперь требуется точный расчет топлива и планирование маршрута.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Длинная очередь автомобилей на бензоколонке

На участке от Миллерово до Ростова-на-Дону работают станции "Лукойла", "Роснефти", "Газпрома", "Татнефти" и Teboil. Расстояние между ними составляет 15-30 километров. Топливо на АЗС поступает, но из-за высокого спроса водители иногда ждут подвоза или стоят в очередях.

Лимиты на заправку: сколько можно залить

Правительство Ростовской области с 10 июля ограничило объем топлива, который можно заправить за один раз. Эта мера введена для стабилизации рынка и борьбы с ажиотажным спросом.

Тип транспорта Лимит бензина Лимит дизеля Легковые авто до 30 литров до 60 литров Грузовой транспорт - до 200 литров Межрегиональные автобусы - до 300 литров

Ограничения не касаются машин экстренных служб, транспорта ЖКХ, энергетиков и муниципальных автобусов — им топливо отпускают в приоритетном порядке и без лимитов.

Советы для тех, кто в пути

Поскольку залить полный бак за один раз теперь нельзя, водители делятся опытом, как избежать остановки посреди трассы.

"Вчера ехал Воронеж — Ростов. С бензином более-менее. В районе Каменск-Шахтинского был Газпром с 92-м, 95-м и ДТ. Очередь минут 20. В принципе, не все так печально", — рассказали пользователи соцсетей.

Чтобы поездка прошла спокойно, рекомендуют:

выезжать на участок Ростовской области с максимально полным баком;

заезжать на АЗС, когда в баке осталось еще 15-20 литров, не дожидаясь критического минимума;

заправляться на любых работающих станциях, даже если они не входят в крупные сети;

взять с собой канистру с запасом топлива.

В правительстве региона заверяют, что запасы горючего есть и поставки с заводов идут бесперебойно. Жителей просят не создавать искусственный дефицит и заправляться только по мере необходимости.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов