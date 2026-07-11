Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты

Водители, едущие к Черному морю по трассе М-4 "Дон" через Ростовскую область, сталкиваются с временными ограничениями на заправках. Чтобы добраться до побережья без остановок в очередях, теперь требуется точный расчет топлива и планирование маршрута.
На участке от Миллерово до Ростова-на-Дону работают станции "Лукойла", "Роснефти", "Газпрома", "Татнефти" и Teboil. Расстояние между ними составляет 15-30 километров. Топливо на АЗС поступает, но из-за высокого спроса водители иногда ждут подвоза или стоят в очередях.
Правительство Ростовской области с 10 июля ограничило объем топлива, который можно заправить за один раз. Эта мера введена для стабилизации рынка и борьбы с ажиотажным спросом.
|Тип транспорта
|Лимит бензина
|Лимит дизеля
|Легковые авто
|до 30 литров
|до 60 литров
|Грузовой транспорт
|-
|до 200 литров
|Межрегиональные автобусы
|-
|до 300 литров
Ограничения не касаются машин экстренных служб, транспорта ЖКХ, энергетиков и муниципальных автобусов — им топливо отпускают в приоритетном порядке и без лимитов.
Поскольку залить полный бак за один раз теперь нельзя, водители делятся опытом, как избежать остановки посреди трассы.
"Вчера ехал Воронеж — Ростов. С бензином более-менее. В районе Каменск-Шахтинского был Газпром с 92-м, 95-м и ДТ. Очередь минут 20. В принципе, не все так печально", — рассказали пользователи соцсетей.
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