Цены на хлеб в Якутии взлетели: логистический коллапс ударил по кошелькам жителей региона

Хлеб в Якутии дорожает. С 10 июля производитель "НХЗ-Групп" (ООО "Вик Арт") поднял отпускную цену на продукцию на 12 рублей. Рост цен затронет жителей Хангаласского района, Якутска, а также соседних и заречных улусов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Мужчина выбирает заморозку в супермаркете рядом с полной тележкой

Причина в резком удорожании сырья и перевозки. Главным ударом по экономике завода стал рост стоимости доставки муки из Алтайского края в Нижний Бестях. Расходы на один вагон выросли в два раза.

Статья расходов Динамика / Значение Доставка вагона муки (Алтай — Нижний Бестях) с 350 до 700 тыс. рублей Отпускная цена хлеба +12 рублей

"Подорожало всё: от сырья до топлива. Добавьте к стоимости вагона горючее для перевозки муки до завода, а также готового хлеба до магазинов. Мы вынуждены пойти на этот шаг, чтобы сохранить производство", — пояснил заместитель генерального директора предприятия Евгений Никифоров.

Отдельной проблемой остается логистика в заречные улусы. Из-за сложности маршрутов компания меняет дизельный транспорт на бензиновый. Это потребует новых вложений, что может привести к дальнейшим корректировкам цен.

Для конечного потребителя рост будет ощутимее: к 12 рублям отпускной цены добавятся торговые наценки магазинов.

Почему логистика Якутии так влияет на цену буханки

Якутия критически зависит от внешних поставок продовольствия. Мука из Алтая — базовый ресурс, но путь её следования включает несколько этапов транспортировки, каждый из которых зависит от тарифов РЖД и цен на топливо. В условиях удаленности регионов любой скачок стоимости перевозки одного вагона мгновенно перекладывается на стоимость базового продукта.

Замена автопарка в заречных улусах подчеркивает специфику местной географии: там, где не проходят основные магистрали, приходится подстраивать технику под конкретные дорожные условия, что увеличивает себестоимость каждого килограмма хлеба.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов