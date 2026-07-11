Цены на хлеб в Якутии взлетели: логистический коллапс ударил по кошелькам жителей региона

Хлеб в Якутии дорожает. С 10 июля производитель "НХЗ-Групп" (ООО "Вик Арт") поднял отпускную цену на продукцию на 12 рублей. Рост цен затронет жителей Хангаласского района, Якутска, а также соседних и заречных улусов.
Причина в резком удорожании сырья и перевозки. Главным ударом по экономике завода стал рост стоимости доставки муки из Алтайского края в Нижний Бестях. Расходы на один вагон выросли в два раза.
|Статья расходов
|Динамика / Значение
|Доставка вагона муки (Алтай — Нижний Бестях)
|с 350 до 700 тыс. рублей
|Отпускная цена хлеба
|+12 рублей
"Подорожало всё: от сырья до топлива. Добавьте к стоимости вагона горючее для перевозки муки до завода, а также готового хлеба до магазинов. Мы вынуждены пойти на этот шаг, чтобы сохранить производство", — пояснил заместитель генерального директора предприятия Евгений Никифоров.
Отдельной проблемой остается логистика в заречные улусы. Из-за сложности маршрутов компания меняет дизельный транспорт на бензиновый. Это потребует новых вложений, что может привести к дальнейшим корректировкам цен.
Для конечного потребителя рост будет ощутимее: к 12 рублям отпускной цены добавятся торговые наценки магазинов.
Якутия критически зависит от внешних поставок продовольствия. Мука из Алтая — базовый ресурс, но путь её следования включает несколько этапов транспортировки, каждый из которых зависит от тарифов РЖД и цен на топливо. В условиях удаленности регионов любой скачок стоимости перевозки одного вагона мгновенно перекладывается на стоимость базового продукта.
Замена автопарка в заречных улусах подчеркивает специфику местной географии: там, где не проходят основные магистрали, приходится подстраивать технику под конкретные дорожные условия, что увеличивает себестоимость каждого килограмма хлеба.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.