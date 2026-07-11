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Сотни тонн грязи с пляжей Севастополя: неожиданный путь отходов предопределил финал работ

Россия » Юг » Севастополь

К берегам Севастополя в январе 2025 года прибило мазут после крушения танкеров в Керченском проливе. В отчете губернатора за год раскрыли объемы собранных загрязнений и способ их переработки.

Сбор мазута
Фото: Официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Сбор мазута

Всего с побережья вывезли 874,87 тонны нефтепродуктов и загрязненного грунта. На очистку пляжей вышли спасатели и 1240 волонтеров. Часть отходов была жидкой: 23,9 тонны накопилось в пункте помощи птицам на улице Могилевской, где пернатых отмывали от мазута.

Вид отходов Объем Метод утилизации
Загрязненный песок 764 тонны Биологический метод
Жидкие отходы (мойка птиц) 23,9 тонны Утилизация
Повторное загрязнение (октябрь) 10,8 тонны Утилизация

Из грязи в дорожное покрытие

Основную массу загрязненного грунта вывозили на полигон в Первомайскую балку. Работами занималась компания "БиоПартнер", имеющая лицензию на отходы третьего класса опасности. Песок, содержание нефтепродуктов в котором не превышало 15%, переработали биологическим способом.

В результате очистки получили 765 тонн вторичного песка. Весь этот объем передали в ГБУ "Севастопольский Автодор" — материал использовали при строительстве дорог.

В октябре 2025 года мазут снова появился на пляжах после сильного шторма, тогда собрали еще 10,8 тонны отходов. Сейчас власти ведут постоянный мониторинг побережья.

Следить за движением пятен в море помогают ученые. В марте 2026 года сотрудники Морского гидрофизического института РАН получили награды МЧС за точный прогноз перемещения мазута от разрушенных танкеров.

Экспертная проверка:
эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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