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Скота в районе почти четырнадцать тысяч: объемы заготовки сена в Якутии определили финал

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Сунтаринском улусе Якутии аграрии вышли на финишную прямую по заготовке кормов. В этом году заготовка сена проходит более успешно, чем в предыдущем, а часть земель, которые в прошлом сезоне пустовали, снова вернулись в оборот.

Агроинженер надевает умный ошейник с датчиками на корову
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Агроинженер надевает умный ошейник с датчиками на корову

О текущем состоянии дел в сельском хозяйстве района рассказал начальник управления сельского хозяйства Владимира Анисимов. По его словам, большинство хозяйств уже завершили основной объем работ и подготовили запасы на зиму.

В этом материале:
  • Поголовье скота в районе
  • Планы по заготовке сена
  • Проблемы с избытком воды на пастбищах
  • Техническое оснащение

Поголовье и объемы заготовки

По данным управления, в районе сохраняется значительное поголовье скота, что требует серьезных объемов кормовой базы. На данный момент ситуация по количеству животных выглядит следующим образом:

Показатель Количество голов
Общее количество скота 13 935
КРС (включая дойных коров) 4 879
Лошади 12 763 (из них маренок — 6 374)

План по заготовке сена на текущий год установлен на уровне 28 тысяч тонн. Владимир Анисимов отмечает, что темпы работ радуют: многие хозяйства уже полностью закрыли свои потребности.

Борьба с переувлажнением почв

Одной из главных проблем района остается застой воды на сенокосах. Из-за особенностей рельефа многие участки оказываются затопленными, что затрудняет доступ техники и снижает урожайность.

Для решения этой проблемы в районе развернули работы по мелиорации. С помощью экскаватора, переданного из управления мелиорации Булунского улуса, начали прокладывать водоотводные каналы.

"В прошлом году в населенных пунктах Бордонг, Элгэй и Джаархан прокопали 4,5 тысячи метров каналов. В этом сезоне в Джаархане проложили еще 500 метров, а в Маар Кюле заложили 3,5 км (с перспективой расширения еще на 1 км)", — пояснил Владимир Анисимов.

При этом чиновник признал, что старые советские каналы во многих местах забились и перестали функционировать, что и привело к заболачиванию земель.

Техника и поддержка

Вопрос обновления парка техники остается острым. Ежегодно в сенокос выходят около тысячи единиц техники. Хотя организованные хозяйства чувствуют себя уверенно, частники по-прежнему сталкиваются с дефицитом исправных машин.

В контексте поддержки сельхозпроизводителей упоминаются инициативы главы республики Айсена Николаева по обеспечению аграриев техникой и горючим. В Сунтаринском улусе администрация продолжает направлять запросы в вышестоящие органы для ускорения поставок техники и обновления материальной базы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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