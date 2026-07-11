Грандиозный успех в Белгороде: итоговые цифры ЕГЭ заставили пересмотреть рейтинги

Выпускники школ Белгородской области установили рекорд по количеству максимальных баллов на ЕГЭ. В 2026 году регион зафиксировал 133 стобалльных результата. Это на 40 больше, чем в прошлом году, когда таких работ было 93.
Абсолютным лидером стал Павел Бусыгин — он набрал по 100 баллов сразу по трем предметам. Еще 11 школьников получили максимальные оценки по двум дисциплинам.
|Район / Город
|Количество стобалльников
|Белгород
|45
|Старооскольский округ
|24
|Белгородский округ
|23
|Алексеевский округ
|7
|Губкинский и Новооскольский округа
|по 5
Чаще всего максимальные баллы получали по гуманитарным дисциплинам. Лидируют русский язык и литература. Также высокие результаты показали ученики, сдававшее физику и химию.
|Предмет
|Кол-во стобалльных работ
|Русский язык
|35
|Литература
|32
|Физика
|17
|Химия
|15
|Профильная математика
|8
|История
|7
Стобалльные результаты также зафиксированы по биологии, географии, информатике, английскому языку и обществознанию.
К подготовке стобалльников привлеклись 95 учителей. Десять из них выпустили по два таких ученика, трое — по три. Лучший результат показала Светлана Кива из образовательного комплекса "Алгоритм Успеха": ее ученики получили пять максимальных оценок.
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