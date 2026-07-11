Грандиозный успех в Белгороде: итоговые цифры ЕГЭ заставили пересмотреть рейтинги

Выпускники школ Белгородской области установили рекорд по количеству максимальных баллов на ЕГЭ. В 2026 году регион зафиксировал 133 стобалльных результата. Это на 40 больше, чем в прошлом году, когда таких работ было 93.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ выпускники

Абсолютным лидером стал Павел Бусыгин — он набрал по 100 баллов сразу по трем предметам. Еще 11 школьников получили максимальные оценки по двум дисциплинам.

Район / Город Количество стобалльников Белгород 45 Старооскольский округ 24 Белгородский округ 23 Алексеевский округ 7 Губкинский и Новооскольский округа по 5

Предметы-лидеры

Чаще всего максимальные баллы получали по гуманитарным дисциплинам. Лидируют русский язык и литература. Также высокие результаты показали ученики, сдававшее физику и химию.

Предмет Кол-во стобалльных работ Русский язык 35 Литература 32 Физика 17 Химия 15 Профильная математика 8 История 7

Стобалльные результаты также зафиксированы по биологии, географии, информатике, английскому языку и обществознанию.

Роль педагогов

К подготовке стобалльников привлеклись 95 учителей. Десять из них выпустили по два таких ученика, трое — по три. Лучший результат показала Светлана Кива из образовательного комплекса "Алгоритм Успеха": ее ученики получили пять максимальных оценок.