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Россия » Центр » Белгород

Выпускники школ Белгородской области установили рекорд по количеству максимальных баллов на ЕГЭ. В 2026 году регион зафиксировал 133 стобалльных результата. Это на 40 больше, чем в прошлом году, когда таких работ было 93.

выпускники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
выпускники

Абсолютным лидером стал Павел Бусыгин — он набрал по 100 баллов сразу по трем предметам. Еще 11 школьников получили максимальные оценки по двум дисциплинам.

Район / Город Количество стобалльников
Белгород 45
Старооскольский округ 24
Белгородский округ 23
Алексеевский округ 7
Губкинский и Новооскольский округа по 5

Предметы-лидеры

Чаще всего максимальные баллы получали по гуманитарным дисциплинам. Лидируют русский язык и литература. Также высокие результаты показали ученики, сдававшее физику и химию.

Предмет Кол-во стобалльных работ
Русский язык 35
Литература 32
Физика 17
Химия 15
Профильная математика 8
История 7

Стобалльные результаты также зафиксированы по биологии, географии, информатике, английскому языку и обществознанию.

Роль педагогов

К подготовке стобалльников привлеклись 95 учителей. Десять из них выпустили по два таких ученика, трое — по три. Лучший результат показала Светлана Кива из образовательного комплекса "Алгоритм Успеха": ее ученики получили пять максимальных оценок.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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