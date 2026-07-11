История Тобольска оказалась стерта временем: архитекторы решили вернуть городу утраченный облик

Омск впервые за 26 лет принял архитектурный фестиваль "Зодчество в Сибири". Площадкой для экспозиции лучших проектов последних лет стала улица Музейная, где представили концепции развития городов и кварталов региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ночной Тобольск

В центре внимания оказались проекты, созданные сибирскими архитекторами с учетом местной специфики. Одним из ключевых экспонатов стал план развития Подгорной части Тобольска. Авторы предложили восстановить историческую структуру города, где застройка когда-то группировалась по этническому и ремесленному признаку.

"Сейчас эти особенности утрачены, и хотелось бы в концепции подчеркнуть, восстановить, адаптировать эти утраченные особенности территорий, чтобы разнообразить эту застройку, чтобы сделать какой-то интересный интерактив", — пояснил архитектор Роман Полонский.

Омская застройка: отказ от типовых решений

Значительная часть выставки посвящена Омску. Среди представленных работ — концепции развития микрорайонов и объектов на Иртыше. Некоторые из них уже перешли в стадию строительства.

В частности, обсуждают новый жилой комплекс в Центральном округе. Здесь применили подход, при котором разные здания одного квартала проектируют разные бюро. Это позволяет избежать однотипности "под копирку" и создать многогранную городскую среду.

"Застройщик заказывает проекты у многих бюро, и в итоге этот комплекс на Северных получается многогранным и интересным, много авторской архитектуры", — отметил руководитель проектного бюро, участник фестиваля Леонид Гусельников.

Развитие отрасли и городская среда

Фестиваль проходит под лозунгом "Архитектура уникальности". Деловая часть форума с мастер-классами и стратегическими сессиями разместилась в "Школе 21" — примере успешной адаптации исторического здания под современные нужды.

"Уже видно, что и молодые, и опытные архитекторы прекрасно выставились. Я думаю, что городу очень интересно посмотреть, как работают омские архитекторы, что в конце концов из-под их пера выходит, и ждать какой-то светлой перспективы для города", — подчеркнул президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Программа фестиваля завершится лекториями на Любинском проспекте и авторскими экскурсиями по новым микрорайонам и историческому центру Омска.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова