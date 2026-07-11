Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Город замер в ожидании: последствия аварии в Ростове-на-Дону заставили экологов начать замеры
Шебекино и Белгород восстанавливают школы: масштабные работы предопределили будущее местных учеников
Забудьте про дорогой абонемент: отказ от тренажерного зала приводит к неожиданному прогрессу
МВД по Ростовской области изъяло 1,6 тонны бензина у жителя Краснодарского края
Стиль, комфорт и ничего лишнего: гид по выбору идеального напольного покрытия в 2026 году
В Кировской области зафиксирован рост объемов завоза горючего на АЗС Лукойла
Грязный след Киева в Африке: Украина тайно готовит террористов для войны в Мали
Белгородская область: в результате ударов БПЛА пострадали 33 населенных пункта и 7 человек
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты

История Тобольска оказалась стерта временем: архитекторы решили вернуть городу утраченный облик

Россия » Сибирь » Омск

Омск впервые за 26 лет принял архитектурный фестиваль "Зодчество в Сибири". Площадкой для экспозиции лучших проектов последних лет стала улица Музейная, где представили концепции развития городов и кварталов региона.

Ночной Тобольск
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ночной Тобольск

В центре внимания оказались проекты, созданные сибирскими архитекторами с учетом местной специфики. Одним из ключевых экспонатов стал план развития Подгорной части Тобольска. Авторы предложили восстановить историческую структуру города, где застройка когда-то группировалась по этническому и ремесленному признаку.

"Сейчас эти особенности утрачены, и хотелось бы в концепции подчеркнуть, восстановить, адаптировать эти утраченные особенности территорий, чтобы разнообразить эту застройку, чтобы сделать какой-то интересный интерактив", — пояснил архитектор Роман Полонский.

Омская застройка: отказ от типовых решений

Значительная часть выставки посвящена Омску. Среди представленных работ — концепции развития микрорайонов и объектов на Иртыше. Некоторые из них уже перешли в стадию строительства.

В частности, обсуждают новый жилой комплекс в Центральном округе. Здесь применили подход, при котором разные здания одного квартала проектируют разные бюро. Это позволяет избежать однотипности "под копирку" и создать многогранную городскую среду.

"Застройщик заказывает проекты у многих бюро, и в итоге этот комплекс на Северных получается многогранным и интересным, много авторской архитектуры", — отметил руководитель проектного бюро, участник фестиваля Леонид Гусельников.

Развитие отрасли и городская среда

Фестиваль проходит под лозунгом "Архитектура уникальности". Деловая часть форума с мастер-классами и стратегическими сессиями разместилась в "Школе 21" — примере успешной адаптации исторического здания под современные нужды.

"Уже видно, что и молодые, и опытные архитекторы прекрасно выставились. Я думаю, что городу очень интересно посмотреть, как работают омские архитекторы, что в конце концов из-под их пера выходит, и ждать какой-то светлой перспективы для города", — подчеркнул президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Программа фестиваля завершится лекториями на Любинском проспекте и авторскими экскурсиями по новым микрорайонам и историческому центру Омска.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Пока внимание отвлекают корабли, НАТО превращает дно Балтийского и Чёрного морей в новый рубеж
Мир. Новости мира
Пока внимание отвлекают корабли, НАТО превращает дно Балтийского и Чёрного морей в новый рубеж
Борную кислоту покупают не только ради муравьёв: один пакетик заменяет сразу несколько дачных средств
Садоводство, цветоводство
Борную кислоту покупают не только ради муравьёв: один пакетик заменяет сразу несколько дачных средств
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Последние материалы
Шебекино и Белгород восстанавливают школы: масштабные работы предопределили будущее местных учеников
Забудьте про дорогой абонемент: отказ от тренажерного зала приводит к неожиданному прогрессу
МВД по Ростовской области изъяло 1,6 тонны бензина у жителя Краснодарского края
Стиль, комфорт и ничего лишнего: гид по выбору идеального напольного покрытия в 2026 году
В Кировской области зафиксирован рост объемов завоза горючего на АЗС Лукойла
Грязный след Киева в Африке: Украина тайно готовит террористов для войны в Мали
Белгородская область: в результате ударов БПЛА пострадали 33 населенных пункта и 7 человек
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты
Цены на хлеб в Якутии взлетели: логистический коллапс ударил по кошелькам жителей региона
В Новороссийске пёс нашел редкую рептилию: оказалось, что помощь пришла в последний момент
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.