Аграрии Калмыкии приступили к уборке зерновых. В этом году обмолотить зерно предстоит на 300 тысячах гектаров. В поле вышли более 2 тысяч комбайнов и единиц сельхозтехники из 650 хозяйств и организаций.
На текущий момент фермеры убрали 15% от общей площади. Основным препятствием для ускорения темпов работ стал дефицит горюче-смазочных материалов. Сейчас хозяйства получили 83% от необходимого объема топлива.
|Показатель
|Значение
|Общая площадь уборки
|300 тыс. га
|Количество задействованной техники
|более 2 тыс. ед.
|Доля обмолоченного зерна
|15%
|Обеспеченность ГСМ
|83%
Для решения проблемы с топливом Министерство сельского хозяйства республики ищет способы сократить цепочку поставок. Ведомство помогает фермерам заключать прямые договоры с нефтяными компаниями.
"Сейчас особенно важно обеспечить фермеров всем необходимым для бесперебойной работы. Призываю профильные структуры и представителей топливно-энергетического сектора максимально содействовать аграриям: своевременные поставки ГСМ и оперативное решение вопросов помогут успешно завершить уборку и сохранить стабильность агрокомплекса региона", — подчеркнул министр сельского хозяйства РК Тимур Гаваев.
Сроки уборки зерновых в степных регионах ограничены погодными условиями. Задержка с поставками топлива может привести к потере части урожая из-за перезревания зерна или внезапных осадков. Прямые контракты с нефтяниками призваны убрать посредников и снизить риски срывов графиков обмолота.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.