Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Город замер в ожидании: последствия аварии в Ростове-на-Дону заставили экологов начать замеры
Шебекино и Белгород восстанавливают школы: масштабные работы предопределили будущее местных учеников
Забудьте про дорогой абонемент: отказ от тренажерного зала приводит к неожиданному прогрессу
МВД по Ростовской области изъяло 1,6 тонны бензина у жителя Краснодарского края
Стиль, комфорт и ничего лишнего: гид по выбору идеального напольного покрытия в 2026 году
В Кировской области зафиксирован рост объемов завоза горючего на АЗС Лукойла
Грязный след Киева в Африке: Украина тайно готовит террористов для войны в Мали
Белгородская область: в результате ударов БПЛА пострадали 33 населенных пункта и 7 человек
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты

Риск потери урожая в Калмыкии: топливный кризис заставил власти менять схему поставок

Россия » Юг » Элиста

Аграрии Калмыкии приступили к уборке зерновых. В этом году обмолотить зерно предстоит на 300 тысячах гектаров. В поле вышли более 2 тысяч комбайнов и единиц сельхозтехники из 650 хозяйств и организаций.

Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле

На текущий момент фермеры убрали 15% от общей площади. Основным препятствием для ускорения темпов работ стал дефицит горюче-смазочных материалов. Сейчас хозяйства получили 83% от необходимого объема топлива.

Показатель Значение
Общая площадь уборки 300 тыс. га
Количество задействованной техники более 2 тыс. ед.
Доля обмолоченного зерна 15%
Обеспеченность ГСМ 83%

Для решения проблемы с топливом Министерство сельского хозяйства республики ищет способы сократить цепочку поставок. Ведомство помогает фермерам заключать прямые договоры с нефтяными компаниями.

"Сейчас особенно важно обеспечить фермеров всем необходимым для бесперебойной работы. Призываю профильные структуры и представителей топливно-энергетического сектора максимально содействовать аграриям: своевременные поставки ГСМ и оперативное решение вопросов помогут успешно завершить уборку и сохранить стабильность агрокомплекса региона", — подчеркнул министр сельского хозяйства РК Тимур Гаваев.

Почему это важно

Сроки уборки зерновых в степных регионах ограничены погодными условиями. Задержка с поставками топлива может привести к потере части урожая из-за перезревания зерна или внезапных осадков. Прямые контракты с нефтяниками призваны убрать посредников и снизить риски срывов графиков обмолота.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Пока внимание отвлекают корабли, НАТО превращает дно Балтийского и Чёрного морей в новый рубеж
Мир. Новости мира
Пока внимание отвлекают корабли, НАТО превращает дно Балтийского и Чёрного морей в новый рубеж
Борную кислоту покупают не только ради муравьёв: один пакетик заменяет сразу несколько дачных средств
Садоводство, цветоводство
Борную кислоту покупают не только ради муравьёв: один пакетик заменяет сразу несколько дачных средств
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Последние материалы
Шебекино и Белгород восстанавливают школы: масштабные работы предопределили будущее местных учеников
Забудьте про дорогой абонемент: отказ от тренажерного зала приводит к неожиданному прогрессу
МВД по Ростовской области изъяло 1,6 тонны бензина у жителя Краснодарского края
Стиль, комфорт и ничего лишнего: гид по выбору идеального напольного покрытия в 2026 году
В Кировской области зафиксирован рост объемов завоза горючего на АЗС Лукойла
Грязный след Киева в Африке: Украина тайно готовит террористов для войны в Мали
Белгородская область: в результате ударов БПЛА пострадали 33 населенных пункта и 7 человек
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты
Цены на хлеб в Якутии взлетели: логистический коллапс ударил по кошелькам жителей региона
В Новороссийске пёс нашел редкую рептилию: оказалось, что помощь пришла в последний момент
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.