Риск потери урожая в Калмыкии: топливный кризис заставил власти менять схему поставок

Аграрии Калмыкии приступили к уборке зерновых. В этом году обмолотить зерно предстоит на 300 тысячах гектаров. В поле вышли более 2 тысяч комбайнов и единиц сельхозтехники из 650 хозяйств и организаций.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле

На текущий момент фермеры убрали 15% от общей площади. Основным препятствием для ускорения темпов работ стал дефицит горюче-смазочных материалов. Сейчас хозяйства получили 83% от необходимого объема топлива.

Показатель Значение Общая площадь уборки 300 тыс. га Количество задействованной техники более 2 тыс. ед. Доля обмолоченного зерна 15% Обеспеченность ГСМ 83%

Для решения проблемы с топливом Министерство сельского хозяйства республики ищет способы сократить цепочку поставок. Ведомство помогает фермерам заключать прямые договоры с нефтяными компаниями.

"Сейчас особенно важно обеспечить фермеров всем необходимым для бесперебойной работы. Призываю профильные структуры и представителей топливно-энергетического сектора максимально содействовать аграриям: своевременные поставки ГСМ и оперативное решение вопросов помогут успешно завершить уборку и сохранить стабильность агрокомплекса региона", — подчеркнул министр сельского хозяйства РК Тимур Гаваев.

Почему это важно

Сроки уборки зерновых в степных регионах ограничены погодными условиями. Задержка с поставками топлива может привести к потере части урожая из-за перезревания зерна или внезапных осадков. Прямые контракты с нефтяниками призваны убрать посредников и снизить риски срывов графиков обмолота.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов