Промышленный гигант XVIII века: вернул себе статус центра притяжения в Башкортостане

В селах Верхотор и Воскресенское стартовал первый фестиваль горнозаводской цивилизации "Медь". Мероприятие объединило две соседние площадки — бывшие медеплавильные заводы Ишимбайского и Мелеузовского районов, которые в XVIII веке обеспечивали до 20% всей добычи меди в Российской империи.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Взвешивание медных слитков на промышленной платформе

Наследие медной империи

Южный Урал стал базой мощного индустриального рывка России. Одной из старейших точек этого роста был Воскресенский завод, начавший плавку еще в 1745 году. Вместе с Верхоторским, Тирлянским, Благовещенским и другими предприятиями он формировал промышленный каркас региона.

"История Башкортостана — это до сих пор еще непрочитанная книга. Мы привыкли связывать республику с природой и нефтехимией, но нельзя забывать, что именно здесь формировался индустриальный рывок империи", — отметил глава Башкортостана Радий Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что каждое предприятие того времени представляло собой единый узел из трех элементов: плотины (единственного источника энергии для механизмов), самого завода и поселения с церковью. Признавая драматизм истории, включая каторжный труд приписных крестьян и восстания, Радий Хабиров призвал относиться к этому наследию с уважением и интересом.

Инфраструктура и инвестиции

Фестиваль проходит на объектах, которые прошли глубокую ревитализацию в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и программы "Формирование комфортной городской среды". Территории превратили в современные туристические кластеры, сохранив исторический облик руин и архитектурных памятников.

Объект / Локация Инвестиции и изменения Верхотор ("Театр времён") 340 млн руб. (2024-2025 гг.). Создан пеший маршрут от церкви до пруда, построены амфитеатр, визит-центр, скейтер-парк и пляжная зона с пирсом. Воскресенский завод (Арт-центр) 63,68 млн руб. (федеральная субсидия). Сохранены стены корпусов, создана общественная зона с амфитеатром, волейбольной и футбольной площадками, построена купель.

Следующим этапом развития туристического потенциала станет работа с Тирлянским заводом. Этот проект будет реализован совместно с Русским географическим обществом.

Программа фестиваля

Двухдневный фестиваль задуман как точка притяжения не только для жителей республики, но и для туристов из других регионов. В программе совмещены образовательные, спортивные и развлекательные форматы:

Ремесла и искусство: кузнечные мастер-классы, ремесленный театр и арт-зона по созданию мозаики из медного шлака.

кузнечные мастер-классы, ремесленный театр и арт-зона по созданию мозаики из медного шлака. История и наука: лекции и выставка старинных фотографий.

лекции и выставка старинных фотографий. Спорт и досуг: турнир по старинной игре лаун-теннис, шоу электронной музыки и гастрономическая площадка.

В приветствительной части мероприятия также приняли участие председатель комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев и глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова