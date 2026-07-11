Промышленный гигант XVIII века: вернул себе статус центра притяжения в Башкортостане

В селах Верхотор и Воскресенское стартовал первый фестиваль горнозаводской цивилизации "Медь". Мероприятие объединило две соседние площадки — бывшие медеплавильные заводы Ишимбайского и Мелеузовского районов, которые в XVIII веке обеспечивали до 20% всей добычи меди в Российской империи.
Южный Урал стал базой мощного индустриального рывка России. Одной из старейших точек этого роста был Воскресенский завод, начавший плавку еще в 1745 году. Вместе с Верхоторским, Тирлянским, Благовещенским и другими предприятиями он формировал промышленный каркас региона.
"История Башкортостана — это до сих пор еще непрочитанная книга. Мы привыкли связывать республику с природой и нефтехимией, но нельзя забывать, что именно здесь формировался индустриальный рывок империи", — отметил глава Башкортостана Радий Хабиров.
Глава республики подчеркнул, что каждое предприятие того времени представляло собой единый узел из трех элементов: плотины (единственного источника энергии для механизмов), самого завода и поселения с церковью. Признавая драматизм истории, включая каторжный труд приписных крестьян и восстания, Радий Хабиров призвал относиться к этому наследию с уважением и интересом.
Фестиваль проходит на объектах, которые прошли глубокую ревитализацию в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и программы "Формирование комфортной городской среды". Территории превратили в современные туристические кластеры, сохранив исторический облик руин и архитектурных памятников.
|Объект / Локация
|Инвестиции и изменения
|Верхотор ("Театр времён")
|340 млн руб. (2024-2025 гг.). Создан пеший маршрут от церкви до пруда, построены амфитеатр, визит-центр, скейтер-парк и пляжная зона с пирсом.
|Воскресенский завод (Арт-центр)
|63,68 млн руб. (федеральная субсидия). Сохранены стены корпусов, создана общественная зона с амфитеатром, волейбольной и футбольной площадками, построена купель.
Следующим этапом развития туристического потенциала станет работа с Тирлянским заводом. Этот проект будет реализован совместно с Русским географическим обществом.
Двухдневный фестиваль задуман как точка притяжения не только для жителей республики, но и для туристов из других регионов. В программе совмещены образовательные, спортивные и развлекательные форматы:
В приветствительной части мероприятия также приняли участие председатель комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев и глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов.
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