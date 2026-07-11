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Водители трассы Архангельск – Онега заждались: остался последний этап перед отменой объезда

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Ремонт моста через реку Солзу на 34-м километре трассы Архангельск — Онега завершен на 85%. Дорожники сейчас готовят основание подходов из щебеночно-песчаной смеси и устанавливают барьерное ограждение. Асфальтирование закончат к началу сентября, после чего транспорт сможет проезжать по мосту.

Автобус на мосту
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Автобус на мосту

После открытия основного движения рабочие уберут временный объезд. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируют в ноябре.

Мост соединяет Архангельск с населенными пунктами и дачными кооперативами Приморского округа. Капитальный ремонт начали в январе прошлого года, так как старая конструкция перестала соответствовать нормам безопасности.

"Мост через Солзу — важное звено транспортной системы региона. Ход работ находится на постоянном контроле. Подрядчик идет с опережением графика. После выполнения всех мероприятий обновленный мост станет безопасным и комфортным для движения", — отметил министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.

Параллельно с мостом в Приморском округе обновляют саму дорогу Архангельск — Онега. Сейчас рабочие укладывают асфальт на одном из участков трассы.

Этап работ Срок / Статус
Техническая готовность 85%
Запуск движения по мосту Конец августа — начало сентября
Полный ввод в эксплуатацию Ноябрь
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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