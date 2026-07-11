Водители трассы Архангельск – Онега заждались: остался последний этап перед отменой объезда

Ремонт моста через реку Солзу на 34-м километре трассы Архангельск — Онега завершен на 85%. Дорожники сейчас готовят основание подходов из щебеночно-песчаной смеси и устанавливают барьерное ограждение. Асфальтирование закончат к началу сентября, после чего транспорт сможет проезжать по мосту.
После открытия основного движения рабочие уберут временный объезд. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируют в ноябре.
Мост соединяет Архангельск с населенными пунктами и дачными кооперативами Приморского округа. Капитальный ремонт начали в январе прошлого года, так как старая конструкция перестала соответствовать нормам безопасности.
"Мост через Солзу — важное звено транспортной системы региона. Ход работ находится на постоянном контроле. Подрядчик идет с опережением графика. После выполнения всех мероприятий обновленный мост станет безопасным и комфортным для движения", — отметил министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.
Параллельно с мостом в Приморском округе обновляют саму дорогу Архангельск — Онега. Сейчас рабочие укладывают асфальт на одном из участков трассы.
|Этап работ
|Срок / Статус
|Техническая готовность
|85%
|Запуск движения по мосту
|Конец августа — начало сентября
|Полный ввод в эксплуатацию
|Ноябрь
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