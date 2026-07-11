Хабаровский край предоставил квартиры 245 детям-сиротам за прошедший год

В Хабаровском крае за год квартиры получили 245 детей-сирот. Это на 52% больше, чем в предыдущем периоде.
Всего на жилье для этой категории граждан направили более 100 миллионов рублей. Помощь получили дети на учете в органах опеки, а также те, кто остался без родителей или не может получить от них жилье.
|Способ получения жилья
|Количество человек
|Выплаты по мировому соглашению
|121
|Покупка по федеральному сертификату
|63
|Договор найма специализированных помещений
|39
|Долевое участие (программа "Жилье")
|22
Помимо выдачи квартир, деньги выделили на содержание и ремонт жилых помещений. В крае строили и реконструировали здания, а также благоустраивали территории вокруг детских домов и приютов.
Всего за отчетный период заключили более 200 договоров о предоставлении жилья детям, оставшимся без попечения родителей.
"Вопросы обеспечения сирот жильем в регионах часто упираются в разницу между стоимостью сертификата и реальными ценами на рынке недвижимости. Рост числа получателей жилья может быть связан как с увеличением финансирования, так и с изменением механизмов распределения средств", — Валерий Козлов, региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий.
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