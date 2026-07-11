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Хабаровский край предоставил квартиры 245 детям-сиротам за прошедший год

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровском крае за год квартиры получили 245 детей-сирот. Это на 52% больше, чем в предыдущем периоде.

Двор новостройки со стройматериалами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Двор новостройки со стройматериалами

Всего на жилье для этой категории граждан направили более 100 миллионов рублей. Помощь получили дети на учете в органах опеки, а также те, кто остался без родителей или не может получить от них жилье.

Способ получения жилья Количество человек
Выплаты по мировому соглашению 121
Покупка по федеральному сертификату 63
Договор найма специализированных помещений 39
Долевое участие (программа "Жилье") 22

Помимо выдачи квартир, деньги выделили на содержание и ремонт жилых помещений. В крае строили и реконструировали здания, а также благоустраивали территории вокруг детских домов и приютов.

Всего за отчетный период заключили более 200 договоров о предоставлении жилья детям, оставшимся без попечения родителей.

"Вопросы обеспечения сирот жильем в регионах часто упираются в разницу между стоимостью сертификата и реальными ценами на рынке недвижимости. Рост числа получателей жилья может быть связан как с увеличением финансирования, так и с изменением механизмов распределения средств", — Валерий Козлов, региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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