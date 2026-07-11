Кадровый голод сменился ажиотажем: Пермский край привлек сотни студентов из разных стран

Более 300 студентов из России, Беларуси и Кыргызстана отправятся на работу в медицинские учреждения Пермского края. С июля по август они займут вакансии среднего и младшего медперсонала, а также администраторов в 20 больницах и поликлиниках региона.
Специалисты приедут в Прикамье в рамках первого международного трудового проекта "Парма", который официально запустили в Перми 10 июля. Организаторы объединили в одной программе две цели: поддержать работу клиник в период летних отпусков персонала и создать кадровый резерв для системы здравоохранения региона на будущее.
"Пермский край вновь становится точкой притяжения будущих врачей", — сообщил первый заместитель министра здравоохранения Евгений Рожнев.
Особенностью текущего набора стало участие более 60 подростков из Луганской Народной Республики.
|Параметр проекта "Парма"
|Показатель
|Количество участников
|более 300 человек
|Охват учреждений
|более 20 объектов
|Срок работы
|июль — август
|География участников
|РФ, Беларусь, Кыргызстан, ЛНР
Привлечение молодых кадров из других регионов позволяет региональному Минздраву не только закрыть текущие дыры в расписании, но и прорекламировать Прикамье как привлекательную площадку для профессионального старта.
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