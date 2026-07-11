Кадровый голод сменился ажиотажем: Пермский край привлек сотни студентов из разных стран

Более 300 студентов из России, Беларуси и Кыргызстана отправятся на работу в медицинские учреждения Пермского края. С июля по август они займут вакансии среднего и младшего медперсонала, а также администраторов в 20 больницах и поликлиниках региона.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Женщины-врачи заполняют медицинские документы в кабинете

Специалисты приедут в Прикамье в рамках первого международного трудового проекта "Парма", который официально запустили в Перми 10 июля. Организаторы объединили в одной программе две цели: поддержать работу клиник в период летних отпусков персонала и создать кадровый резерв для системы здравоохранения региона на будущее.

"Пермский край вновь становится точкой притяжения будущих врачей", — сообщил первый заместитель министра здравоохранения Евгений Рожнев.

Особенностью текущего набора стало участие более 60 подростков из Луганской Народной Республики.

Параметр проекта "Парма" Показатель Количество участников более 300 человек Охват учреждений более 20 объектов Срок работы июль — август География участников РФ, Беларусь, Кыргызстан, ЛНР

Привлечение молодых кадров из других регионов позволяет региональному Минздраву не только закрыть текущие дыры в расписании, но и прорекламировать Прикамье как привлекательную площадку для профессионального старта.

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