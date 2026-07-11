Технологический рывок на окраине: Псковская область вышла в топ по внедрению систем БАС

Псковская область стала одним из лидеров России по развитию беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Фото: Fars Media Corporation by Бехруз Ахмади, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ БПЛА Shahed

Позицию региона определил рейтинг, созданный по поручению президента. Эксперты оценивали 29 параметров, включая скорость выдачи разрешений на полеты БПЛА и объем рынка соответствующих услуг. Результаты обсудили на промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, где высокую оценку работе области дал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Сегодня дроны в Псковской области используют для решения прикладных задач. С их помощью обрабатывают поля удобрениями, уничтожают борщевик Сосновского и следят за лесными пожарами.

"Развитие беспилотных технологий — важное направление для региона: мы не только внедряем БПЛА в экономику и социальную сферу, но и системно готовим кадры, чтобы укреплять технологический суверенитет страны", — подчеркнул Михаил Ведерников.

Подготовка специалистов

Параллельно с внедрением техники в отраслях региона развивается образовательная база. В частности, учащиеся псковского "Кванториума" демонстрируют успехи в инженерных соревнованиях.

Достижение Результат Интенсив "Архипелаг" (2025 г.) 2-е место в треке "Логистические системы с БАС" Национальная технологическая олимпиада Победа команды "AeroPskov" в профиле "Летающая робототехника" Индивидуальный зачет НТО Победа Алексея Сергеева (воспитанник "Кванториума")

Создание условий для обучения инженеров и формирование кадрового резерва предусмотрены национальным проектом "Беспилотные авиационные системы". По словам главы региона, работа в "Кванториуме" позволяет готовить специалистов, которые обеспечат технологическую устойчивость области в будущем.