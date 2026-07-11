Технологический рывок на окраине: Псковская область вышла в топ по внедрению систем БАС

Псковская область стала одним из лидеров России по развитию беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Позицию региона определил рейтинг, созданный по поручению президента. Эксперты оценивали 29 параметров, включая скорость выдачи разрешений на полеты БПЛА и объем рынка соответствующих услуг. Результаты обсудили на промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, где высокую оценку работе области дал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Сегодня дроны в Псковской области используют для решения прикладных задач. С их помощью обрабатывают поля удобрениями, уничтожают борщевик Сосновского и следят за лесными пожарами.
"Развитие беспилотных технологий — важное направление для региона: мы не только внедряем БПЛА в экономику и социальную сферу, но и системно готовим кадры, чтобы укреплять технологический суверенитет страны", — подчеркнул Михаил Ведерников.
Параллельно с внедрением техники в отраслях региона развивается образовательная база. В частности, учащиеся псковского "Кванториума" демонстрируют успехи в инженерных соревнованиях.
|Достижение
|Результат
|Интенсив "Архипелаг" (2025 г.)
|2-е место в треке "Логистические системы с БАС"
|Национальная технологическая олимпиада
|Победа команды "AeroPskov" в профиле "Летающая робототехника"
|Индивидуальный зачет НТО
|Победа Алексея Сергеева (воспитанник "Кванториума")
Создание условий для обучения инженеров и формирование кадрового резерва предусмотрены национальным проектом "Беспилотные авиационные системы". По словам главы региона, работа в "Кванториуме" позволяет готовить специалистов, которые обеспечат технологическую устойчивость области в будущем.
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