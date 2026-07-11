Цены на ЖКУ рванули вверх: октябрьские правки в Ростовской области создали новую нагрузку

В Ростовской области с 1 октября растут тарифы на коммунальные услуги. Основной удар придется по ценам на газ — в среднем они вырастут на 9%, что зафиксировала Региональная служба по тарифам.
Для жителей области это второе повышение за год. Январский скачок был связан с налоговой ставкой НДС, октябрьская же индексация является базовой.
Подорожание затронет разные категории потребителей: от тех, кто использует газ только для плиты, до владельцев частных домов с котельными.
|Категория использования
|Старый тариф
|Новый тариф
|Бытовые нужды (плита, вода)
|9,3 руб./м³
|10,22 руб./м³
|Комплексное использование
|9,17 руб./м³
|10,08 руб./м³
|Отопление (собственные котельные)
|9 014 руб./тыс. м³
|9 903 руб./тыс. м³
Сильнее всего финансовая нагрузка возрастет в Ростове-на-Дону — здесь общие платежи за ЖКУ прибавят в среднем 11%. В остальных городах и селах области рост составит от 9,4% до 10,5%.
Помимо газа, осенью подорожают и другие ресурсы:
"Повышение тарифов напрямую влияет на бюджет каждой семьи, особенно в отопительный сезон, когда расходы на газ в частном секторе становятся основной статьей трат", — отмечает региональный экономист Валерий Козлов.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.