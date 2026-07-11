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Цены на ЖКУ рванули вверх: октябрьские правки в Ростовской области создали новую нагрузку

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области с 1 октября растут тарифы на коммунальные услуги. Основной удар придется по ценам на газ — в среднем они вырастут на 9%, что зафиксировала Региональная служба по тарифам.

Газпром, строительство газопровода
Фото: Официальный сайт ОАО Газпром
Газпром, строительство газопровода

Для жителей области это второе повышение за год. Январский скачок был связан с налоговой ставкой НДС, октябрьская же индексация является базовой.

Как изменится стоимость газа

Подорожание затронет разные категории потребителей: от тех, кто использует газ только для плиты, до владельцев частных домов с котельными.

Категория использования Старый тариф Новый тариф
Бытовые нужды (плита, вода) 9,3 руб./м³ 10,22 руб./м³
Комплексное использование 9,17 руб./м³ 10,08 руб./м³
Отопление (собственные котельные) 9 014 руб./тыс. м³ 9 903 руб./тыс. м³

Рост платежей по другим услугам

Сильнее всего финансовая нагрузка возрастет в Ростове-на-Дону — здесь общие платежи за ЖКУ прибавят в среднем 11%. В остальных городах и селах области рост составит от 9,4% до 10,5%.

Помимо газа, осенью подорожают и другие ресурсы:

  • Электричество: самый резкий скачок на 11,3%, цена составит 4,67 рубля за кВт. ч.
  • Вода и водоотведение: оба тарифа вырастут на 9,8%. Кубометр холодной воды обойдется в 69,14 рубля, водоотведение — в 48,43 рубля.
  • Вывоз мусора: цена поднимется на 9,8% и достигнет 702,37 рубля за кубометр.

"Повышение тарифов напрямую влияет на бюджет каждой семьи, особенно в отопительный сезон, когда расходы на газ в частном секторе становятся основной статьей трат", — отмечает региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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