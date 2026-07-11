Деревня превращается в хаб: новые классы в Ипатовском округе изменят путь детей в профессию

С 1 сентября в Ипатовском округе заработают два новых агротехнических класса. Обучение начнется в школе № 2 села Большая Джалга и в школе № 13 поселка Винодельненского.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Мальчик делает уроки за столом под теплым светом лампы

В Большой Джалге сейчас готовят помещение: уже подвели воду и канализацию, теперь ждут поставку мебели и оборудования для рабочего места учителя. Создание класса стало возможным благодаря поддержке местного сельхозпредприятия.

В Винодельненском агрокласс откроют в здании школы, где завершают капитальный ремонт по нацпроекту "Молодёжь и дети". Обе площадки оснастят современной техникой.

Школьники будут изучать актуальные методы работы в поле и теплицах, проводить опыты и разрабатывать собственные проекты. Это поможет ребятам с детства понять, как устроено современное производство продуктов питания, и определиться с профессией.

Проект реализуют по региональной программе "Кадры в АПК", которая входит в нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Цель таких классов — подготовить квалифицированных специалистов для сельского хозяйства региона.

Подобные профильные классы уже работают в округе: один в школе № 14 Ипатово, другой — в школе № 7 поселка Советское Руно.

Школа Особенности подготовки Школа № 2 (с. Большая Джалга) Сотрудничество с местным агропредприятием, обновление инженерных сетей Школа № 13 (п. Винодельненский) Размещение в здании после капитального ремонта по нацпроекту

"Работа по созданию агроклассов ведётся в рамках регионального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"", — сообщили в администрации муниципалитета.