Деревня превращается в хаб: новые классы в Ипатовском округе изменят путь детей в профессию

С 1 сентября в Ипатовском округе заработают два новых агротехнических класса. Обучение начнется в школе № 2 села Большая Джалга и в школе № 13 поселка Винодельненского.
В Большой Джалге сейчас готовят помещение: уже подвели воду и канализацию, теперь ждут поставку мебели и оборудования для рабочего места учителя. Создание класса стало возможным благодаря поддержке местного сельхозпредприятия.
В Винодельненском агрокласс откроют в здании школы, где завершают капитальный ремонт по нацпроекту "Молодёжь и дети". Обе площадки оснастят современной техникой.
Школьники будут изучать актуальные методы работы в поле и теплицах, проводить опыты и разрабатывать собственные проекты. Это поможет ребятам с детства понять, как устроено современное производство продуктов питания, и определиться с профессией.
Проект реализуют по региональной программе "Кадры в АПК", которая входит в нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Цель таких классов — подготовить квалифицированных специалистов для сельского хозяйства региона.
Подобные профильные классы уже работают в округе: один в школе № 14 Ипатово, другой — в школе № 7 поселка Советское Руно.
|Школа
|Особенности подготовки
|Школа № 2 (с. Большая Джалга)
|Сотрудничество с местным агропредприятием, обновление инженерных сетей
|Школа № 13 (п. Винодельненский)
|Размещение в здании после капитального ремонта по нацпроекту
"Работа по созданию агроклассов ведётся в рамках регионального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"", — сообщили в администрации муниципалитета.
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