Город задыхается от брошенных авто: действия водителей в Севастополе создали опасный прецедент

Жители Севастополя за неделю направили в Центр управления регионом (ЦУР) 787 обращений. Больше всего горожан беспокоит дефицит бензина, проблемы в сфере ЖКХ и чистота улиц. Основные болевые точки обсуждались в прямом эфире с губернатором Михаилом Развожаевым 9 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by Kosun, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Автодорога Ялта — Севастополь в Крыму

Транспорт и электрички

Севастопольцы жалуются на неудобства с электричками, которые сейчас отправляются со станции "Инкерман-1". Пассажиры отмечают, что расписание поездов и автобусов, идущих до Инкермана, не совпадает, что затрудняет дорогу.

"Знаю, видел эти комментарии, передал в департамент транспорта. Что касается невозможности добираться электричками до центра города, на это есть объективные причины. Это не какая-то оптимизация — необходимо провести определённые работы… Поэтому пока режим такой, до особых распоряжений", — пояснил Михаил Развожаев.

Очереди на заправках и эвакуаторы

Проблемы с поставками топлива создали новую дорожную проблему: водители оставляют машины перед АЗС, чтобы занять очередь, и уезжают. Это вызывает конфликты: одни возмущены тем, что эвакуаторы забирают их авто на штрафстоянку, другие — тем, что брошенные машины блокируют проезд.

Михаил Развожаев сообщил, что некоторые люди создали схемы, выставляя одни и те же машины у заправок каждую ночь, фактически перекрывая доступ к топливу остальным водителям.

"Будем вместе с ГИБДД этой ситуацией заниматься, особенно когда это мешает проезду общественного транспорта. Оставление машины без хозяина в неположенном месте — это незаконно и неправильно. И потом, никто не отменял вопросы антитеррористического характера", — напомнил глава города.

Социальные вопросы и энергосбережение

Из-за ограничений электроснабжения часть детей перевели в другие детские сады. Поступила жалоба, что в новых группах детям не разрешают пользоваться игрушками. Михаил Развожаев назвал ситуацию недопустимой и пообещал жестко разъяснить позицию властей администрации дошкольного учреждения.

Также горожане задались вопросом, почему торговые центры продолжают использовать яркую подсветку в условиях энергодефицита. Глава города пояснил, что предпринимателям дали рекомендации по ограничению наружной рекламы, но полностью выключить свет в магазинах нельзя, иначе передвижение по городу станет опасным.

Постоянные атаки на энергетическую систему полуострова заставляют власти и жителей пересматривать приоритеты в потреблении ресурсов. Ранее сообщалось об ограничениях в подаче электричества для юридических лиц.