Детей выселяют из исторического центра: переезд ГДТ в Екатеринбурге изменит привычный маршрут

Воспитанники Городского дворца творчества (ГДТ) в Екатеринбурге с 2026–2027 учебного года переезжают на новые площадки. Городская администрация выделила муниципальные помещения в разных районах города, чтобы сократить путь до занятий для детей из удаленных кварталов и центра.
Главным центром ГДТ станет здание на улице Луначарского, 217 (бывшая администрация Октябрьского района). Здесь сосредоточат большинство студий: от театра имени Л. К. Диковского и вокальной студии "Сольвейг" до объединений по робототехнике, экспериментальной физике и компьютерной грамотности.
Другие профильные группы распределили по городу:
|Адрес площадки
|Направления / Студии
|ул. Щорса, 16 (школа № 366)
|Танцевальный клуб "Урал", ансамбль "Детство", студия "Движение"
|ул. Куйбышева, 30 (УГГУ)
|Геологический клуб "Тропа"
|ул. Советская, 24а (гимназия № 47)
|Фотостудия, вокальная студия "Музыкальная карамелька"
|ул. П. Шаманова, 54; ул. Акад. Парина, 6; ул. Акад. Ландау, 39б
|Нейросети, компьютерная анимация, "Игрострой"
Переезд стал следствием освобождения усадьбы Расторгуевых — Харитоновых, где дворец творчества располагался ранее. Ситуация привела к острому социальному напряжению: родители воспитанников записали видеообращение к президенту с просьбой вмешаться в процесс.
Параллельно разгорается юридический спор между мэрией Екатеринбурга и Федеральным агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Прокуратура пыталась через суд заставить агентство отремонтировать архитектурный ансамбль, но суды отказали в этом требовании. Аргументы судов сводятся к тому, что не все объекты комплекса переданы агентству, а сроки реставтации по имеющимся зданиям установлены до декабря 2029 года.
"Учреждение уже расторгло договор аренды усадьбы из-за невозможности провести там ремонтные работы", — заявил в суде представитель МАНОУ "ГДТ".
Сейчас стороны продолжают судиться по финансовым вопросам: АУИПИК требует от администрации города выплатить задолженность по аренде в размере около 380 тыс. рублей.
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