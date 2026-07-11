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Детей выселяют из исторического центра: переезд ГДТ в Екатеринбурге изменит привычный маршрут

Россия » Урал » Екатеринбург

Воспитанники Городского дворца творчества (ГДТ) в Екатеринбурге с 2026–2027 учебного года переезжают на новые площадки. Городская администрация выделила муниципальные помещения в разных районах города, чтобы сократить путь до занятий для детей из удаленных кварталов и центра.

Дети рисуют на полу в спальне летнего лагеря с рюкзаками
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Дети рисуют на полу в спальне летнего лагеря с рюкзаками

Где будут заниматься дети

Главным центром ГДТ станет здание на улице Луначарского, 217 (бывшая администрация Октябрьского района). Здесь сосредоточат большинство студий: от театра имени Л. К. Диковского и вокальной студии "Сольвейг" до объединений по робототехнике, экспериментальной физике и компьютерной грамотности.

Другие профильные группы распределили по городу:

Адрес площадки Направления / Студии
ул. Щорса, 16 (школа № 366) Танцевальный клуб "Урал", ансамбль "Детство", студия "Движение"
ул. Куйбышева, 30 (УГГУ) Геологический клуб "Тропа"
ул. Советская, 24а (гимназия № 47) Фотостудия, вокальная студия "Музыкальная карамелька"
ул. П. Шаманова, 54; ул. Акад. Парина, 6; ул. Акад. Ландау, 39б Нейросети, компьютерная анимация, "Игрострой"

Конфликт вокруг усадьбы Расторгуевых — Харитоновых

Переезд стал следствием освобождения усадьбы Расторгуевых — Харитоновых, где дворец творчества располагался ранее. Ситуация привела к острому социальному напряжению: родители воспитанников записали видеообращение к президенту с просьбой вмешаться в процесс.

Параллельно разгорается юридический спор между мэрией Екатеринбурга и Федеральным агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Прокуратура пыталась через суд заставить агентство отремонтировать архитектурный ансамбль, но суды отказали в этом требовании. Аргументы судов сводятся к тому, что не все объекты комплекса переданы агентству, а сроки реставтации по имеющимся зданиям установлены до декабря 2029 года.

"Учреждение уже расторгло договор аренды усадьбы из-за невозможности провести там ремонтные работы", — заявил в суде представитель МАНОУ "ГДТ".

Сейчас стороны продолжают судиться по финансовым вопросам: АУИПИК требует от администрации города выплатить задолженность по аренде в размере около 380 тыс. рублей.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Детей выселяют из исторического центра: переезд ГДТ в Екатеринбурге изменит привычный маршрут
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