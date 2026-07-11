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Звание из 1944 года сработало: Ульяновская область обеспечила женщин особым ресурсом

Россия » Поволжье » Ульяновск

Многодетные матери Ульяновской области, имеющие звание "Мать-героиня", теперь могут бесплатно получить земельный участок в государственную или муниципальную собственность.

многодетная семья
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
многодетная семья

Депутаты Законодательного собрания под председательством Валерия Малышева единогласно утвердили поправки в региональный закон "О регулировании земельных отношений в Ульяновской области".

Право на землю получили женщины, удостоенные звания как указом президента РФ (действует с 2022 года), так и указом Президиума Верховного Совета СССР от 1944 года.

Место расположения участка Минимальная площадь
В черте города 0,08 гектара
Сельские населенные пункты / иные категории земель 0,25 гектара

По данным министерства социального развития, в регионе сейчас проживают шесть человек с таким статусом: одна женщина получила звание по современному указу президента, еще пять — в советский период. Новые нормы распространяются на всех них.

"Законом устанавливается порядок и правила постановки на учет для получения участков. В частности, необходимо иметь гражданство Российской Федерации и постоянно проживать на территории Ульяновской области", — пояснил вице-спикер Законодательного собрания Дмитрий Грачев.

"Рождение, воспитание десяти детей — это подвиг и весьма тяжелый труд. Важно укреплять социальную защиту женщин с таким высоким званием", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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