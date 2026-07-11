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Ошибка в датах и пустота в штрафах: ночной запрет в Белгородской области обернулся хаосом

Россия » Центр » Белгород

В Белгородской области начали ограничивать ночное движение мотоциклов, мопедов, квадроциклов и другой мототехники. С 6 июля водителям запрещено выезжать на дороги с 22:00 до 6:00. Первые нарушители уже получили предписания, но механизм наказания оказался запутанным.

Курьер на мотоцикле в дождь смотрит в телефон на фоне ночного города
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Курьер на мотоцикле в дождь смотрит в телефон на фоне ночного города

Сотрудники Госавтоинспекции выдают водителям предписание и передают документы в администрацию для составления протокола. При этом мотоциклистов обязывают самостоятельно явиться в управление региональной безопасности. В некоторых документах обнаружились ошибки: в графе года указан 2027-й вместо 2026-го.

Главная проблема заключается в том, что сам документ, вводящий запрет, не содержит конкретных санкций за его нарушение. Стало неясно, какой именно штраф или вид ответственности грозит водителю.

"Этот запрет отнимает у нас ровно 33 процента суточного времени. Получается, треть времени ездить по закону нельзя, а транспортный налог за этот период мы платим в полном объёме. Просим снизить его на 33 процента на период действия ограничений", — написал один из жителей региона в социальных сетях.

Что осталось неясным

Владельцы техники, в том числе электрических мотоциклов, которые работают почти бесшумно, не понимают причин таких мер. Возникает вопрос, связаны ли ограничения с тем, что звук мотора напоминает шум беспилотников, и почему запрет не коснулся автомобилей с громким выхлопом.

Также остаются открытыми вопросы о контроле: хватит ли экипажей ГИБДД для надзора за всеми дорогами области и как власти будут оценивать пользу от этого решения.

Параметр Детали запрета
Период ограничений С 22:00 до 06:00
Дата вступления в силу 6 июля
Виды техники Мотоциклы, мопеды, квадроциклы, трициклы, мотороллеры, питбайки

Запрос с подробными вопросами уже направлен в правительство Белгородской области. Чиновники попросили продлить срок ответа до 31 июля, сославшись на необходимость дополнительного времени для подготовки информации.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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