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Кировская область заняла третье место в России по уровню трезвости населения

Россия » Поволжье » Киров

Кировская область заняла третье место в России по уровню трезвости населения. Регион показал одну из самых высоких скоростей снижения потребления алкоголя в стране.

52-летний извозчик поднимает тяжелую дубовую бочку с пивом на грузовик
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
52-летний извозчик поднимает тяжелую дубовую бочку с пивом на грузовик

Результат стал итогом усиления контроля за розничной торговлей спиртным и ужесточения санкций за нарушение правил продажи. В регионе также запустили информационные кампании, чтобы предупредить жителей о рисках злоупотребления алкоголем.

Статистика фиксирует снижение числа случаев алкогольной зависимости. Это напрямую влияет на показатели общественного здоровья и уровень безопасности в области.

"Борьба с алкоголизмом — это процесс, который требует постоянного внимания и усилий", — отметили представители региональной власти.

Снижение уровня алкоголизации рассматривают как фактор роста качества жизни в регионе и потенциал для развития человеческого капитала.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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