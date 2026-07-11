Кировская область заняла третье место в России по уровню трезвости населения

Кировская область заняла третье место в России по уровню трезвости населения. Регион показал одну из самых высоких скоростей снижения потребления алкоголя в стране.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use 52-летний извозчик поднимает тяжелую дубовую бочку с пивом на грузовик

Результат стал итогом усиления контроля за розничной торговлей спиртным и ужесточения санкций за нарушение правил продажи. В регионе также запустили информационные кампании, чтобы предупредить жителей о рисках злоупотребления алкоголем.

Статистика фиксирует снижение числа случаев алкогольной зависимости. Это напрямую влияет на показатели общественного здоровья и уровень безопасности в области.

"Борьба с алкоголизмом — это процесс, который требует постоянного внимания и усилий", — отметили представители региональной власти.

Снижение уровня алкоголизации рассматривают как фактор роста качества жизни в регионе и потенциал для развития человеческого капитала.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов