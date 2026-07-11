Кировская область заняла третье место в России по уровню трезвости населения. Регион показал одну из самых высоких скоростей снижения потребления алкоголя в стране.
Результат стал итогом усиления контроля за розничной торговлей спиртным и ужесточения санкций за нарушение правил продажи. В регионе также запустили информационные кампании, чтобы предупредить жителей о рисках злоупотребления алкоголем.
Статистика фиксирует снижение числа случаев алкогольной зависимости. Это напрямую влияет на показатели общественного здоровья и уровень безопасности в области.
"Борьба с алкоголизмом — это процесс, который требует постоянного внимания и усилий", — отметили представители региональной власти.
Снижение уровня алкоголизации рассматривают как фактор роста качества жизни в регионе и потенциал для развития человеческого капитала.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.