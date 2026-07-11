СМС от МЧС перепугали водителей: в Кировской области ввели режим, который изменил покупку топлива

В Кировской области ввели особый режим продажи топлива, чтобы сбить ажиотаж на заправках и предотвратить дефицит бензина.
Жители региона начали получать уведомления от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В сообщениях информируют о новых правилах покупки горючего.
Губернатор Кировской области Александр Соколов утвердил комплекс мер по стабилизации ситуации. Теперь на АЗС за порядком следят сотрудники Росгвардии и подразделений ДТП. Чтобы ограничить перекупщиков и обеспечить топливом конечных потребителей, ввели отпуск бензина по государственным номерам автомобилей.
Кроме того, на заправках должны разместить информационные щиты с указанием времени, когда продажа топлива возобновится.
|Мера
|Цель / Инструмент
|Ограничение продаж
|Отпуск бензина по номерам машин
|Контроль порядка
|Дежурство Росгвардии и ДТП на АЗС
|Информирование
|СМС от РСЧС и аншлаги на заправках
Ранее Общественная палата Кировской области призвала водителей сохранять спокойствие в очередях, а для поиска доступного топлива жителям рекомендовали использовать специализированные сервисы мониторинга АЗС.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.