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СМС от МЧС перепугали водителей: в Кировской области ввели режим, который изменил покупку топлива

Россия » Поволжье » Киров

В Кировской области ввели особый режим продажи топлива, чтобы сбить ажиотаж на заправках и предотвратить дефицит бензина.

Молодой человек в зеркале заднего вида
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Молодой человек в зеркале заднего вида

Жители региона начали получать уведомления от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В сообщениях информируют о новых правилах покупки горючего.

Губернатор Кировской области Александр Соколов утвердил комплекс мер по стабилизации ситуации. Теперь на АЗС за порядком следят сотрудники Росгвардии и подразделений ДТП. Чтобы ограничить перекупщиков и обеспечить топливом конечных потребителей, ввели отпуск бензина по государственным номерам автомобилей.

Кроме того, на заправках должны разместить информационные щиты с указанием времени, когда продажа топлива возобновится.

Мера Цель / Инструмент
Ограничение продаж Отпуск бензина по номерам машин
Контроль порядка Дежурство Росгвардии и ДТП на АЗС
Информирование СМС от РСЧС и аншлаги на заправках

Ранее Общественная палата Кировской области призвала водителей сохранять спокойствие в очередях, а для поиска доступного топлива жителям рекомендовали использовать специализированные сервисы мониторинга АЗС.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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