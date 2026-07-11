Риск остаться ни с чем: Сургутский район усложнил доступ к бюджетным инвестициям

Жители Сургутского района до 22 июля выбирают проекты для развития своих поселений. На голосование выставили шесть инициатив, которые претендуют на бюджетное финансирование. В список вошли предложения по созданию спортивных площадок, творческих студий и компьютерных классов.

Фото: Own work by Mariluna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сургут

Механизм инициативного бюджетирования работает в районе с 2019 года. Он позволяет гражданам самостоятельно определять приоритеты благоустройства и развития инфраструктуры, а государству — направлять средства на востребованные объекты. За шесть лет жители поддержали 69 проектов, общая стоимость которых составила почти 330 млн рублей. Количество участников голосования выросло с 5 тысяч до 30 тысяч человек.

"В 2027 году региональный конкурс инициативных проектов проходит в более жестких условиях, что повышает уровень ответственности всех участников. Объем средств, распределяемых по итогам конкурса, составляет 115 миллионов рублей", — сообщила начальник отдела анализа, нормативного и информационного обеспечения бюджетного процесса администрации Сургутского района Татьяна Сайгушкина.

Проекты, доступные для голосования

Текущий конкурс охватывает разные сферы — от цифровизации образования до физической культуры:

Федоровское: строительство спортивной площадки при детском саду "Танюша" (проект "БГТошка и я — навеки лучшие друзья").

строительство спортивной площадки при детском саду "Танюша" (проект "БГТошка и я — навеки лучшие друзья"). Белый Яр: создание "Школы креативных профессий" для обучения подростков дизайну, монтажу видео и анимации, а также установка 15 тренажеров в спортшколе "Витязь" ("Серебряный резерв района").

создание "Школы креативных профессий" для обучения подростков дизайну, монтажу видео и анимации, а также установка 15 тренажеров в спортшколе "Витязь" ("Серебряный резерв района"). Лянтор: проведение мастер-классов по боксу и стрельбе из лука в рамках проекта "Лидерство через спорт".

проведение мастер-классов по боксу и стрельбе из лука в рамках проекта "Лидерство через спорт". Нижнесортымское: открытие современной компьютерной лаборатории в детской школе искусств (хаб "Цифровая лаборатория 2.0").

открытие современной компьютерной лаборатории в детской школе искусств (хаб "Цифровая лаборатория 2.0"). Общие проекты: "Фестиваль видов спорта" (скалолазание, северное многоборье, баскетбол, кикбоксинг, кудо).

Проголосовать можно через QR-код или на сайте elkanko. ru в разделе "Конкурсы".

Показатель Значение Общий объем инвестиций в инициативы (с 2019 г.) ~ 330 млн рублей Количество реализованных народных инициатив 69 проектов Сумма конкурса на 2027 год 115 млн рублей Количество проектов, поддержанных администрацией в 2025 г. 25 проектов (97,9 млн руб.)

Оценка эффективности механизма

"Сургутский район — один из лидеров Югры по реализации инициативных проектов", — отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Участие в инициативном бюджетировании — это реальная возможность направить налоговые отчисления на улучшение своих дворов и микрорайонов… Когда проекты получают тысячи голосов поддержки, власть не может отказать в их реализации", — пояснил депутат Думы ХМАО Игорь Бруслиновский.

"Прямое бюджетное финансирование, средства недропользователей в рамках социального партнерства и инициативное бюджетирование — три разных механизма, которые могут работать параллельно. Когда на территории используют все эти инструменты, удается реализовать проекты, на которые по одиночке ушли бы годы", — подчеркнул заместитель начальника НГДУ "Лянторнефть" по экономическим вопросам Александр Зимин.