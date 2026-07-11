Риск остаться ни с чем: Сургутский район усложнил доступ к бюджетным инвестициям

Жители Сургутского района до 22 июля выбирают проекты для развития своих поселений. На голосование выставили шесть инициатив, которые претендуют на бюджетное финансирование. В список вошли предложения по созданию спортивных площадок, творческих студий и компьютерных классов.
Механизм инициативного бюджетирования работает в районе с 2019 года. Он позволяет гражданам самостоятельно определять приоритеты благоустройства и развития инфраструктуры, а государству — направлять средства на востребованные объекты. За шесть лет жители поддержали 69 проектов, общая стоимость которых составила почти 330 млн рублей. Количество участников голосования выросло с 5 тысяч до 30 тысяч человек.
"В 2027 году региональный конкурс инициативных проектов проходит в более жестких условиях, что повышает уровень ответственности всех участников. Объем средств, распределяемых по итогам конкурса, составляет 115 миллионов рублей", — сообщила начальник отдела анализа, нормативного и информационного обеспечения бюджетного процесса администрации Сургутского района Татьяна Сайгушкина.
Текущий конкурс охватывает разные сферы — от цифровизации образования до физической культуры:
Проголосовать можно через QR-код или на сайте elkanko. ru в разделе "Конкурсы".
|Показатель
|Значение
|Общий объем инвестиций в инициативы (с 2019 г.)
|~ 330 млн рублей
|Количество реализованных народных инициатив
|69 проектов
|Сумма конкурса на 2027 год
|115 млн рублей
|Количество проектов, поддержанных администрацией в 2025 г.
|25 проектов (97,9 млн руб.)
"Сургутский район — один из лидеров Югры по реализации инициативных проектов", — отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Участие в инициативном бюджетировании — это реальная возможность направить налоговые отчисления на улучшение своих дворов и микрорайонов… Когда проекты получают тысячи голосов поддержки, власть не может отказать в их реализации", — пояснил депутат Думы ХМАО Игорь Бруслиновский.
"Прямое бюджетное финансирование, средства недропользователей в рамках социального партнерства и инициативное бюджетирование — три разных механизма, которые могут работать параллельно. Когда на территории используют все эти инструменты, удается реализовать проекты, на которые по одиночке ушли бы годы", — подчеркнул заместитель начальника НГДУ "Лянторнефть" по экономическим вопросам Александр Зимин.
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